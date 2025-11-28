28 de noviembre de 2025 - 11:41

No es Cariló, ni Pinamar: queda a solo 4 horas de Buenos Aires y es un destino que está de moda

Con bosques enormes, playas silenciosas y cabañas de diseño, se volvió uno de los destinos más trendy de la costa argentina para este verano 2026.

No es Cariló, ni Pinamar queda a solo 4 horas de Buenos Aires y es un destino que está de moda
Por Andrés Aguilera

Entre médanos, bosques altos y playas amplias, Mar Azul se posiciona como uno de los destinos más buscados de la costa bonaerense. A solo cuatro horas de Buenos Aires, ofrece tranquilidad, naturaleza en estado puro y una vibra relajada que atrae a parejas, familias y viajeros que quieren desconectarse.

Leé además

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

La comedia navideña que lidera en Netflix y sorprende con el regreso de una estrella de los años 90

Por Redacción Espectáculos
el electrodomestico que si o si hay que desenchufar durante las tormentas electricas para evitar danos

El electrodoméstico que sí o sí hay que desenchufar durante las tormentas eléctricas para evitar daños

Por Andrés Aguilera

Playas anchas, silencio y naturaleza alrededor

A diferencia de los balnearios tradicionales, Mar Azul conserva un ambiente natural y poco intervenido. Sus playas son más anchas y menos concurridas, ideales para caminar, leer, andar en bici o simplemente tirarse a descansar mirando el mar.

El viento suave, el sonido del bosque y la ausencia de grandes paradores crean un clima perfecto para quienes buscan bajar un cambio y desconectar del ritmo urbano.

image

Un bosque increíble y arquitectura de diseño

El bosque es uno de los grandes encantos de Mar Azul. Allí se mezclan pinos altísimos, senderos de arena y cabañas modernas construidas con madera, vidrio y cemento al natural. Muchas de ellas fueron diseñadas por estudios de arquitectura reconocidos, por eso el destino se hizo tan famoso en los últimos años.

El resultado es un paisaje único: casas minimalistas entre árboles, luz filtrada, silencio y vistas verdes desde todos los ambientes.

Qué hacer en Mar Azul

Además de playa y bosque, el destino ofrece actividades para todos los gustos:

  • Caminatas y senderos entre pinos y dunas.

  • Cabalgatas durante el atardecer.

  • Cafecitos artesanales y panaderías estilo refugio de montaña.

  • Paseos nocturnos bajo un cielo estrellado sin contaminación lumínica.

  • Visitas rápidas a Mar de las Pampas y Villa Gesell, a solo minutos.

Es un lugar ideal para viajeros que disfrutan de la calma, el diseño y la naturaleza.

image

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde Buenos Aires, el viaje en auto toma unas cuatro horas por la Ruta 2 y la Ruta 11. También existen micros a Villa Gesell, con conexión en taxi o remise hacia Mar Azul.

En hospedaje, abundan las cabañas boutique, monoambientes de diseño, lofts vidriados y casas grandes para grupos. La mayoría están equipadas con parrilla, decks elevados y ventanales enormes con vista al bosque.

Checklist para tu escapada

  • Ambiente: natural, silencioso y relajado.

  • Playas: amplias, tranquilas y poco concurridas.

  • Hospedaje: cabañas de diseño entre pinos.

  • Acceso: 4 horas desde Buenos Aires.

  • Imperdible: atardeceres vistos desde las dunas.

En 2025, Mar Azul se consolida como el destino perfecto para quienes buscan calma, diseño y naturaleza, sin alejarse demasiado de la ciudad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El debate se realiza de forma presencial en el nuevo Polo Judicial. Foto: Archivo Los Andes. 

Juicio a la arquitecta que se llevó a su hijo de 8 años a Buenos Aires: comenzaron los alegatos de la Fiscalía

Por Redacción Policiales
David Cairns, embajador del Reino Unido, se acercó a la Torre de los Ingleses.

El nuevo embajador del Reino Unido se presentó en Buenos Aires paseando en bicicleta por sitios históricos

Por Redacción Política
China Eastern Airlines, habilitada para volar Buenos Aires-Shanghái 

Buenos Aires a China en 25 horas: cuánto cuesta el vuelo más largo del mundo

Por Redacción Economía
El encuentro en Casa Rosada evaluará puntos centrales del proyecto, mientras la CGT mantiene discusiones internas sobre su alcance.

Cornejo viajó a Buenos Aires para la última sesión del Consejo de Mayo: la reforma laboral como eje central

Por Redacción Política