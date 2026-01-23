Flor Jazmín Peña hizo un pedido a los fans del streaming de Luzu y las redes la destrozaron

La conductora de Luzu expresó su incomodidad con ciertas actitudes de parte de los fans en Pinamar. Su comentario generó gran debate en redes.

Flor Jazmín Peña generó un clima tenso durante la transmisión en vivo del programa Nadie Dice Nada.

Una situación incomoda se vivió en el aire durante la transmisión del programa de Luzu, Nadie Dice Nada. El segmento conducido por Nico Occhiato quedó en el centro de una polémica luego de un desafortunado comentario que realizó su pareja y co-conductora Flor Jazmín Peña.

En la transmisión del día jueves, desde el estudio vidriado en Pinamar, la actriz y bailarina realizó un pedido a los fans presentes y generó una ola de críticas en redes sociales.

El pedido de la conductora a los fans Durante la temporada de verano, el programa adapta su formato y permite que los fans se acerquen al estudio que está ubicado en la playa. Sin embargo, en esta oportunidad, la interacción molestó a Flor Jazmín e interrumpió el programa para expresar su incomodidad por las constantes señas que los fans hacían desde el exterior.

Porque encima que usan su tiempo de playa en ir a verlos en una pecera, les piden en Luzu que no hagan señas pic.twitter.com/1FVTqtiqk3 — Es tendencia en (@EsTendenciaEnX) January 23, 2026 “Hay mucha gente afuera pidiendo cosas y una tiene un TDAH bárbaro”, dijo la artista al aire de Nadie Dice Nada, intentando explicar por qué le resultaba difícil concentrarse mientras participaba de la charla. Sin embargo, la situación se volvió más tensa cuando la conductora señaló directamente a una persona entre la multitud: “Sí, por vos lo digo, no sé qué me estás señalando allá”.

A pesar de esto, aclaró que al finalizar la transmisión se quedarían para sacarse fotos.