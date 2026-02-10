Confirman la prisión preventiva para los imputados por una golpiza a la salida de un boliche en Tunuyán

La causa por la agresión a Jesús Moyano (37), ocurrida el 16 de noviembre de 2025 a la salida de un boliche en Colonia Las Rosas, Tunuyán , tuvo su avance . A casi tres meses del hecho, el Tribunal Penal Colegiado 2 resolvió no hacer lugar a las apelaciones presentadas por las defensas y confirmó la prisión preventiva de los imputados Francisco Ramírez Miranda y Francisco Cuello Obredor .

La prisión preventiva había sido dictada en primera instancia por el juez Fernando Ugarte y quedó bajo revisión tras los recursos de las defensas. La resolución que confirma la medida está firmada por el juez Horacio Cadile , quien en el resolutivo dispuso no hacer lugar al recurso de apelación y confirmar la resolución por la que dispuso la prisión preventiva de ambos imputados. La decisión ordena además que “prosiga la causa según su estado”.

La confirmación también fue informada por el abogado Fernando Juri, quien integra la querella junto a Alejandro Aruani. Juri explicó que, tras la audiencia realizada en diciembre y un cuarto intermedio durante el período de feria, el juez Cadile rechazó los planteos defensivos y convalidó lo resuelto en primera instancia. Sucedió ayer, cuando el juez “confirmó en su totalidad la sentencia del doctor Ugarte”, resumió Juri.

El letrado que representa a la familia aclaró que la situación procesal continúa bajo la figura de prisión preventiva ya que el expediente se encuentra en etapa de investigación penal preparatoria. “Seguimos en prisión preventiva porque hay riesgo procesal y entorpecimiento probatorio”, apuntó.

Sobre lo que viene, la querella señala que aún restan medidas probatorias y que, una vez producidas, el fiscal podría avanzar hacia la elevación a juicio . “Faltan algunas pruebas que se van a producir y prontamente se elevará la causa a juicio. Entiendo que el fiscal irá en ese sentido”, afirmó Juri.

Consultado por la reacción familiar ante la confirmación de la preventiva, el abogado prefirió no hablar en nombre de ellos, pero describió el clima general que percibe: “Lo que advierto es conformidad con la actuación de la Justicia, tanto del Ministerio Público Fiscal como de los jueces que están interviniendo”.

La voz de la familia

En paralelo al avance judicial, la familia de Moyano sigue de cerca la recuperación de Jesús. Elizabeth Moyano (46), hermana del joven golpeado, indicó que la evolución fue “muy favorable” y que su hermano se recuperó “a pasos agigantados”.

Según contó, Jesús fue trasladado a cirugía para una craneotomía de urgencia por una hemorragia y contusión cerebral el mismo día del hecho. Ahí, “retiran parte de la placa parietal para poder descomprimir el cerebro y ponen sensores para la presión intracraneal”, explicó Elizabeth. También señaló que el período inicial fue crítico: “Fueron 48 horas de las más críticas”, y que luego pudieron extubarlo tras cumplir criterios clínicos.

También contó que después del alta médico, el principal problema fue la inestabilidad en la marcha, que con el tiempo fue cediendo. “Hoy por hoy esa inestabilidad ha ido desapareciendo, ya camina solo”, dijo. Pero remarcó que a todo lados que vaya es necesaria la compañía, describiendo a quienes acompañan todo este proceso como la “sombra” de su hermano.

Indicó además que continúan controles y seguimiento interdisciplinario. “Estamos con neurólogos, psicólogos, otorrinos, médicos clínicos”, enumeró. Y adelantó que Moyano deberá someterse a una intervención de reconstrucción en la zona donde se retiró la placa ósea.

En tanto consultada por si Moyano recuerda lo sucedido de esa noche, su hermana señaló que Moyano no recuerda lo que pasó. “Tiene un estrés postraumático. Tiene una amnesia de lo sucedido, por eso no puede declarar”, explicó. Según dijo, su hermano no quiso ver el video viralizado (dónde se puede ver como los acusados lo golpean) y que, al mostrarle imágenes de los imputados, no los reconoció. “Me dice que tampoco los conoce, que nunca los ha visto”.

Respecto del proceso judicial, expresó que la confirmación de la prisión preventiva le dio “tranquilidad” y remarcó que sigue el expediente de cerca. También contó que desde el inicio mantiene contacto con el fiscal Quiroga y destacó el acompañamiento del abogado querellante desde diciembre.

Qué ocurrió a la salida del boliche

El hecho investigado ocurrió el domingo 16 de noviembre, cerca de las 7.10, cuando un llamado al 911 alertó sobre una riña en la salida del boliche Colombia, en Colonia Las Rosas, Tunuyán. Moyano fue asistido por una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado con traumatismo encefalocraneano, herida cortante, fractura de cráneo y alteraciones de conciencia. Primero fue trasladado al Hospital Scaravelli y luego derivado al Hospital Central, donde debió ser operado.