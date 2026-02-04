4 de febrero de 2026 - 10:20

3 alimentos proteicos para proteger la masa muscular después de los 50 (sin carne ni embutidos)

Después de los 50, el cuerpo necesita más proteínas. Tres alimentos simples que ayudan a cuidar los músculos sin carne ni embutidos.

Por Andrés Aguilera

Por qué después de los 50 es clave consumir más proteínas

Con el paso del tiempo, el cuerpo tiende a perder masa muscular de forma progresiva, un proceso conocido como sarcopenia. Esta pérdida impacta directamente en la fuerza, el equilibrio y la independencia diaria.

Una estrategia nutricional efectiva es asegurar una ingesta proteica suficiente y bien distribuida a lo largo del día.

No alcanza con consumir proteína solo en una comida: el organismo la aprovecha mejor cuando está presente en cada ingesta principal.

1. Yogur natural, yogur griego, ricota y requesón

image

Los lácteos frescos son una de las formas más prácticas de sumar proteínas de alto valor biológico sin complicar la rutina. El yogur natural y el griego aportan proteínas completas y calcio, fundamental para la salud ósea.

La ricota y el requesón son especialmente útiles en almuerzos y cenas. Funcionan bien en platos salados y permiten aumentar la proteína sin sumar demasiadas calorías. En lo posible, conviene elegir versiones bajas en grasa.

2. Huevos enteros: económicos y muy completos

image

El huevo entero es uno de los alimentos proteicos más completos que existen. Aporta todos los aminoácidos esenciales y se prepara en pocos minutos.

Durante años se evitó su consumo por el colesterol, pero hoy se sabe que, en personas sanas, consumir huevos con moderación no representa un problema. Además de proteínas, aportan vitaminas, minerales y grasas saludables.

Son ideales para desayunos, almuerzos livianos o cenas rápidas.

3. Pescado azul en conserva

image

Las conservas de sardinas, atún o caballa son una solución práctica cuando no hay pescado fresco. Aportan proteínas de calidad, omega 3 y vitamina D, nutrientes clave para músculos, huesos y articulaciones.

También tienen efectos positivos sobre la inflamación y la salud cardiovascular. Eso sí: conviene controlar el sodio y no usarlas como única fuente diaria de proteína.

Cómo distribuir mejor las proteínas durante el día

Después de los 50, no solo importa cuánto se come, sino cuándo. Incluir una porción de proteína en desayuno, almuerzo y cena mejora la síntesis muscular.

También pueden utilizarse combinaciones vegetales, como legumbres y cereales, que juntas aportan un perfil de aminoácidos más completo.

Bono: alternativas sin productos animales

Quienes no consumen alimentos de origen animal pueden cubrir sus necesidades con legumbres, soja, lentejas, garbanzos y combinaciones con cereales. En algunos casos, los batidos proteicos vegetales pueden ser un complemento útil.

