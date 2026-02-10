Tras el éxito de Vinexpo Explorer, se realizará una feria exclusiva para vinos a granel

En el marco de la feria internacional Wine Paris, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium reafirmaron el acuerdo para realizar Vinexpo Explorer Mendoza 2026, una edición inédita dedicada exclusivamente al vino a granel, con el objetivo de generar negocios, atraer compradores internacionales y mejorar la competitividad del sector vitivinícola local.

La firma se concretó durante Wine Paris, uno de los principales encuentros globales del sector, y contó con la participación del gobernador Alfredo Cornejo , el CEO de Vinexposium , Rodolphe Lameyse, y la presidenta de ProMendoza , Patricia Giménez. “En Wine Paris firmamos un acuerdo con Vinexposium para llevar Vinexpo Explorer versión granel, como hicimos el año pasado para los vinos en general”, explicó Cornejo.

El mandatario puso el foco en el contexto actual de la industria y remarcó que el evento tendrá un rol estratégico. “Hoy estamos necesitados de vender el vino a granel para evitar el sobre stock, que baja nuestros precios”, afirmó. Según explicó, la iniciativa busca abrir nuevas oportunidades comerciales para las bodegas mendocinas y fortalecer su posicionamiento en los mercados internacionales.

En esa línea, Cornejo destacó el alcance internacional de la convocatoria y precisó que “van a concurrir muchos compradores del resto del mundo a Mendoza entre el 8 y el 10 de junio”. El objetivo central será reunir a empresas y bodegas con potencial exportador para que puedan mostrar su oferta y concretar operaciones comerciales en un formato altamente focalizado.

Finalmente, el gobernador detalló el perfil de la misión comercial: “La delegación internacional consistirá de 25 compradores que visitarán Mendoza y se reunirán con 50 bodegas que venden vinos a granel, y que podrán hacer negocios para mejorar nuestra performance como industria”.

Patricia Giménez, por su parte, subrayó que la realización de este evento en la provincia será “una herramienta más de Mendoza para mejorar el sobre stock existente hoy en las bodegas”, y destacó el trabajo conjunto con Vinexposium para posicionar a la provincia en segmentos estratégicos del comercio vitivinícola.

Vinos a granel, eje del evento 2026

Vinexpo Explorer Mendoza 2026 – The Bulk Wine Chapter se realizará del 8 al 10 de junio de 2026 y marcará un hito en la historia del evento, al ser la primera edición dedicada exclusivamente al segmento de vinos a granel. La propuesta apunta a ofrecer una experiencia inmersiva para compradores internacionales, combinando negocios, conocimiento técnico y contacto directo con la producción local.

El evento es organizado por ProMendoza, el Gobierno de Mendoza y Vinexposium, con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Vino a Granel. Participarán 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, que mantendrán reuniones de negocios con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

El programa incluirá un seminario técnico, degustaciones profesionales, silent tasting, reuniones B2B y visitas a bodegas. Podrán participar bodegas argentinas con una estrategia consolidada de exportación de vinos a granel. La fecha límite de inscripción es el 30 de abril de 2026, con cupos limitados. Los costos de participación serán de USD 4.500 para pequeñas y medianas empresas y USD 5.500 para empresas grandes.

Cabe recordar que en 2025 Mendoza ya fue sede de Vinexpo Explorer, en una edición dedicada a vinos fraccionados que posicionó a la provincia como referente internacional y generó vínculos estratégicos entre bodegas locales y compradores globales, antecedente clave para esta nueva edición enfocada en el granel.