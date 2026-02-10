Ollas y sartenes desde $18.000: supermercados lanzan descuentos de hasta 50% para aprovechar

Las principales cadenas de supermercados activaron una fuerte liquidación en artículos de cocina, con ollas y sartenes que arrancan en $18.193 y descuentos que alcanzan el 50%, además de alternativas para pagar en cuotas sin interés. Más abajo, las ofertas exclusivas enumeradas por TN.
Carrefour, Jumbo y Coto encabezan las promociones con rebajas en productos seleccionados de marcas reconocidas. En Carrefour, por ejemplo, se destaca una sartén de 24 cm con revestimiento cerámico antiadherente con 33% de descuento, quedando en $34.431.
Dentro de su catálogo también aparecen sartenes Tefal con descuentos del 30% al 33%, ollas con tapa de vidrio y modelos de acero inoxidable, algunos con financiación en tres cuotas sin interés. Los precios van desde los $20 mil hasta opciones que superan los $60 mil, según tamaño y material.
Jumbo, por su parte, concentra sus ofertas principalmente en ollas de aluminio, acero y granito de la línea Krea, con rebajas del 40%. Entre las opciones más accesibles figura una olla de aluminio forjado de 20 cm por $34.431. En la mayoría de los casos permite pagar en tres cuotas sin interés.
En Coto, las promociones incluyen cacerolas, ollas y sets de cocción con descuento del 30% al 50%, aunque en general el pago es en una sola cuota. Se destacan la cacerola Daily de 18 cm a $24 mil y un set de cocción antiadherente de cinco piezas con 50% de descuento, a $89.999,50.