10 de febrero de 2026 - 17:50

Ollas y sartenes desde $18.000: supermercados lanzan descuentos de hasta 50% para aprovechar

Tres cadenas conocidas a nivel nacional entregan promociones en artículos de cocina, incluso hasta sin cuotas sin interés. Conocé las ofertas disponibles.

Supermercados lanzan descuentos de hasta 50% en ollas y sartenes.

Supermercados lanzan descuentos de hasta 50% en ollas y sartenes.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Las principales cadenas de supermercados activaron una fuerte liquidación en artículos de cocina, con ollas y sartenes que arrancan en $18.193 y descuentos que alcanzan el 50%, además de alternativas para pagar en cuotas sin interés. Más abajo, las ofertas exclusivas enumeradas por TN.

Leé además

El beneficio sigue disponible pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO en la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $36.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
Los supermercados están pensando en incorporar sistemas de vigilancia con inteligencia artifical para evitar robos.

Aseguran que la inteligencia artificial evitará robos en los supermercados y cambiará la forma de comprar

Por Cristian Reta

Carrefour, Jumbo y Coto encabezan las promociones con rebajas en productos seleccionados de marcas reconocidas. En Carrefour, por ejemplo, se destaca una sartén de 24 cm con revestimiento cerámico antiadherente con 33% de descuento, quedando en $34.431.

Dentro de su catálogo también aparecen sartenes Tefal con descuentos del 30% al 33%, ollas con tapa de vidrio y modelos de acero inoxidable, algunos con financiación en tres cuotas sin interés. Los precios van desde los $20 mil hasta opciones que superan los $60 mil, según tamaño y material.

Jumbo, por su parte, concentra sus ofertas principalmente en ollas de aluminio, acero y granito de la línea Krea, con rebajas del 40%. Entre las opciones más accesibles figura una olla de aluminio forjado de 20 cm por $34.431. En la mayoría de los casos permite pagar en tres cuotas sin interés.

En Coto, las promociones incluyen cacerolas, ollas y sets de cocción con descuento del 30% al 50%, aunque en general el pago es en una sola cuota. Se destacan la cacerola Daily de 18 cm a $24 mil y un set de cocción antiadherente de cinco piezas con 50% de descuento, a $89.999,50.

Ofertas en Carrefour

  • Sartén Carrefour Home francesa 20 cm – 30% off – $18.193 (precio regular: $25.990)
  • Sartén Tefal Duetto 24 cm – 30% off – $45.430 (precio regular: $64.900)
  • Sartén Tefal Primary 28 cm – 30% off – $35.279,30 (precio regular: $50.399)
  • Sartén 28 cm Tefal Simple Primary acero inoxidable – 33% off – $60.902,32 (precio regular: $90.899) – 3 cuotas sin interés.
  • Sartén 24 cm antiadherente aluminio Aston bordo – 33% off – $20.886,57 (precio regular: $31.174)
  • Sartén doble 20 cm omeletera Tramontina Starflon Loreto – 33% off – $38.122,32 (precio regular: $56.899)
  • Sartén 28 cm Tefal Primary antiadherente acero inoxidable – 33% off – $66.597,32 (precio regular: $99.399)
  • Olla con tapa de vidrio Pratika Tefal – 30% off – $50.330 (precio regular: $71.900)
  • Sartén Carrefour Home francesa 26 cm – 30% off – $24.493 (precio regular: $34.990)
  • Sartén doble Carrefour Home 24 cm – 30% off – $45.493 (precio regular: $64.990)
  • Olla profunda Carrefour Home 24 cm – 30% off – $62.993 (precio regular: $89.990)
  • Olla cacerola 24 cm con tapa de vidrio antiadherente Aston bordo – 35% off – $46.458,10 (precio regular: $71.474)
  • Sartén 24 cm con revestimiento cerámico antiadherente Ethno Aston – 33% off – $31.164,37 (precio regular: $46.514)
  • Sartén 24 cm aluminio con mango reciclado antiadherente Aston – 33% off – $31.164,37 (precio regular: $46.514)
Carrefour
Opciones disponibles en Carrefour.

Opciones disponibles en Carrefour.

Ofertas en Jumbo

  • Olla acero 28 cm Krea – 40% off – $51.029,40 (precio regular: $85.049) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 24 cm aluminio forjado Wood Krea – 40% off – $43.655,40 (precio regular: $72.759) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 20 cm aluminio forjado Wood Krea – 40% off – $34.431 (precio regular: $57.385) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla acero 24 cm Krea – 40% off – $35.157 (precio regular: $58.595) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 24 cm aluminio Krea x1 – 40% off – $67.215 (precio regular: $112.025) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 20 cm aluminio Krea x1 – 40% off – $54.359,40 (precio regular: $90.599) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 28 cm granito Krea – 40% off – $61.389 (precio regular: $102.315) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 26 cm Multiflon – 40% off – $59.970 (precio regular: $99.950) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 20 cm granito Krea – 40% off – $40.299 (precio regular: $67.165) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 24 cm granito Krea – 40% off – $49.533 (precio regular: $82.555) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla aluminio fundido Cream 24 cm Krea – 40% off – $47.777,40 (precio regular: $79.629) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla aluminio fundido Cream 20 cm Krea – 40% off – $39.701,40 (precio regular: $66.169) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla 16 cm Multiflon – 40% off – $29.645,40 (precio regular: $49.409) – 3 cuotas sin interés.
Jumbo
Ofertas disponibles en Jumbo.

Ofertas disponibles en Jumbo.

Ofertas en Coto

  • Cacerola Tefal Primary 16 cm con tapa – 30% off – $28.839,30 (precio regular: $41.199) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Tefal Primary 20 cm con tapa – 30% off – $37.869,30 (precio regular: $54.099) – pago en un solo pago.
  • Olla Tefal Primary 18 cm antiadherente con tapa – 30% off – $42.489,30 (precio regular: $60.699) – pago en un solo pago.
  • Olla Tefal Primary 28 cm con tapa – 30% off – $69.999,30 (precio regular: $99.999) – pago en un solo pago.
  • Batería antiadherente Black 5 piezas – 30% off – $118.299,30 (precio regular: $168.999) – pago en un solo pago.
  • Set de cocción antiadherente Loreto x5 – 50% off – $89.999,50 (precio regular: $179.999) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Daily aluminio antiadherente 18 cm – 30% off – $24.709,30 (precio regular: $35.299) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Daily aluminio antiadherente 24 cm – 30% off – $34.999,30 (precio regular: $49.999) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Daily aluminio antiadherente 28 cm – 30% off – $45.429,30 (precio regular: $64.899) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Olive aluminio antiadherente 26 cm – 30% off – $44.799,30 (precio regular: $63.999) – pago en un solo pago.
  • Cacerola Tefal Supercook antiadherente 18 cm – 30% off – $24.493 (precio regular: $34.990) – pago en un solo pago.
  • Olla eléctrica multifunción Black & Decker 3 L 500 W – 15% off – $110.499,15 (precio regular: $129.999) – 3 cuotas sin interés.
  • Olla eléctrica multifunción Oster 5,7 L 1000 W – 15% off en un pago – $254.999,15 (precio regular: $299.999) – 6 cuotas sin interés.
  • Olla mágica Winfun 3 en 1 – 25% off – $32.474,25 (precio regular: $43.299) – 3 cuotas sin interés.
Coto
Descuentos disponibles en Coto.

Descuentos disponibles en Coto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Fresh Market de Libertad dice adiós en DOT Shopping

Se agrava el repliegue de Libertad: cierra su gran apuesta en Buenos Aires y profundiza su crisis

Por Redacción Economía
El beneficio se aplica los miércoles pagando con tarjetas de crédito del Banco Nación a través de MODO en la app BNA+.

Vuelve el reintegro de $48.000 en supermercados y mayoristas con MODO y BNA+

Por Melisa Sbrocco
blowmax sigue consolidandose como lider en el segmento de supermercados mayoristas y minoristas de mendoza

Blowmax sigue consolidándose como líder en el segmento de supermercados mayoristas y minoristas de Mendoza

Por Redacción
El monto que necesitó una familia típica mendocina para no caer en la pobreza en enero trepó 5,6% con respecto a diciembre

Cuánto necesitó una familia mendocina para no caer en la pobreza en enero

Por Sandra Conte