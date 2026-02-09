Patricia Giménez en la Feria de París: "Queremos que el vino argentino se luzca"

A menos de un día del inicio de la Feria de París , considerada actualmente el evento más relevante a nivel global para la industria del vino, Mendoza se presenta con una participación histórica. Más de 70 bodegas mendocinas forman parte del encuentro, acompañadas por una comitiva oficial encabezada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , en un contexto clave para el comercio exterior del sector vitivinícola.

Desde ProMendoza , el acompañamiento directo alcanza a 25 de las 72 bodegas presentes, un gran crecimiento respecto de ediciones anteriores. “El año pasado trajimos 8, este año hemos traído 25. Estamos muy contentos con el crecimiento” , destacó Patricia Giménez, titular del organismo.

Giménez remarcó que la Feria de París cumple un rol central para el sector vitivinícola mendocino, no solo como vidriera comercial, sino también como espacio de análisis del mercado internacional. “El sector ve a la feria como un lugar para estar junto a sus compradores, para ver nuevos compradores, pero también ver tendencias del mercado” , explicó.

En ese sentido, reconoció el contexto desafiante que atraviesa la industria a nivel global: “Sabemos que el mercado está en un momento de crisis, pero necesita rearmarse y buscar nuevos rumbos y nuevos formatos” , subrayó.

El gobernador Alfredo Cornejo y la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, acompañan a las bodegas mendocinas en la feria vitivinícola más importante del mundo.

Como parte de la estrategia de promoción, 11 de las bodegas que participan en París integraron previamente una misión comercial en Barcelona y Madrid, una experiencia inédita para ProMendoza. “Es un orgullo para nosotros, es la primera vez que ProMendoza, junto con bodegas, visita el mercado español, que es un mercado que nos estaba esperando” , afirmó Giménez.

La funcionaria destacó especialmente el trabajo conjunto con la diplomacia argentina: “Tenemos que agradecer fuertemente la tarea que hizo el embajador argentino en Madrid y la cónsul argentina en Barcelona, para poner del otro lado compradores y consumidores de gran nivel para las reuniones B2B”.

Copas vino ProMendoza asiste a 25 de las 72 bodegas mendocinas presentes en París, en una agenda clave para el comercio exterior del vino argentino.

La agenda continuará una vez finalizada la feria en París. “Por último nos queda Londres, donde vamos a viajar junto a un grupo de bodegas para reunirnos con compradores invitados por la embajada argentina en ese país”, adelantó.

Una semana importante para que el vino argentino se luzca en París

Giménez definió la gira como una instancia de trabajo intensa y decisiva para el sector vitivinícola mendocino. “Creo que va a ser una gran semana de trabajo para todas las bodegas y para todos los que estamos aquí”, señaló.

Finalmente, expresó el objetivo central de la participación argentina en la feria: “Lo que más queremos es que el vino argentino se luzca, no sólo el de las 25 bodegas que acompañan a ProMendoza, sino el de las más de 70 que están presentes”, y concluyó: “Agradecemos a las bodegas por la confianza y esperamos que tengan el mejor de los éxitos en esta feria”.