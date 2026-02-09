Alfredo Cornejo en París: de qué se trató la primera actividad oficial del gobernador en Europa

El gobernador Alfredo Cornejo puso en marcha su gira europea con la participación en la feria internacional Wine Paris , este domingo en Francia . Lo hizo acompañado por la titular de ProMendoza , Patricia Giménez , con el fin de promocionar el vino mendocino y apuntar al fortalecimiento de las exportaciones del sector.

En el marco de la feria internacional Wine Paris , una de las principales del mundo , el mandatario puso en valor la importancia de acompañar al sector en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades comerciales .

En este sentido, explicó que “estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados” .

El gobernador señaló además que, en el marco de la agenda de trabajo , Mendoza avanzará en nuevas acciones de promoción comercial . Así, acompañado por Rodolphe Lameyse , director general de Vinexposium , anticipó que este lunes “vamos a firmar un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel, como ya hicimos el año pasado” .

Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que participan del encuentro para presentar sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales .

Cornejo remarcó que la misión forma parte de "una estrategia sostenida para posicionar la producción provincial en el exterior" y respaldar a una de las principales economías regionales, "que pasa por dificultades, pero que sin duda alguna tiene calidad para sobreponerse en este período".

Londres: el próximo destino

Posteriormente, la misión se trasladará a Londres. Allí, el Gobernador participará de una master class sobre el mercado británico del vino y mantendrá reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y empresarios, con el objetivo de promover a Mendoza como destino de inversiones y presentar las políticas provinciales orientadas al desarrollo productivo.

La agenda se completa con una degustación dirigida a compradores de vino, organizada en la Residencia del Embajador Argentino en el Reino Unido.

En un comunicado el Gobierno de Mendoza reafirmó "su estrategia de inserción internacional, fortaleciendo la proyección global de la vitivinicultura provincial y consolidando a la provincia como un actor competitivo y confiable en los principales mercados del mundo".