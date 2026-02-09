9 de febrero de 2026 - 09:01

Alfredo Cornejo en París: de qué se trató la primera actividad oficial del gobernador en Europa

El gobernador Alfredo Cornejo viajó a Francia para participar de una importante feria vitivinícola. Luego continuará su recorrido en Inglaterra.

El gobernador Alfredo Cornejo participó de una importante feria vitivinícola en París.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo participó de una importante feria vitivinícola en París. 

Foto:

Prensa Gobierno Mendoza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobernador Alfredo Cornejo puso en marcha su gira europea con la participación en la feria internacional Wine Paris, este domingo en Francia. Lo hizo acompañado por la titular de ProMendoza, Patricia Giménez, con el fin de promocionar el vino mendocino y apuntar al fortalecimiento de las exportaciones del sector.

Leé además

Alfredo Cornejo desembarca en París y Londres para potenciar las inversiones y el vino mendocino.

Cornejo desembarca en París y Londres para potenciar las inversiones y el vino mendocino

Por Redacción Política
El Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de Mendoza acordaron asignar $12 mil millones a créditos para el sector productivo

Mendoza y el CFI acordaron asignar $12 mil millones a créditos para el sector productivo

Por Sandra Conte

En el marco de la feria internacional Wine Paris, una de las principales del mundo, el mandatario puso en valor la importancia de acompañar al sector en la búsqueda de nuevos mercados y oportunidades comerciales.

En este sentido, explicó que “estamos haciendo este trabajo en el marco de promocionar mayores ventas de nuestros productos en distintos mercados”.

Cornejo-Giménez
El gobernador Alfredo Cornejo comparte la misi&oacute;n europea con la titular de ProMendoza, Patricia Gim&eacute;nez.&nbsp;

El gobernador Alfredo Cornejo comparte la misión europea con la titular de ProMendoza, Patricia Giménez.

El gobernador señaló además que, en el marco de la agenda de trabajo, Mendoza avanzará en nuevas acciones de promoción comercial. Así, acompañado por Rodolphe Lameyse, director general de Vinexposium, anticipó que este lunes “vamos a firmar un convenio para llevar compradores en junio de vino a granel, como ya hicimos el año pasado”.

Durante la feria, la Provincia acompaña a 72 bodegas mendocinas que participan del encuentro para presentar sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales.

Cornejo remarcó que la misión forma parte de "una estrategia sostenida para posicionar la producción provincial en el exterior" y respaldar a una de las principales economías regionales, "que pasa por dificultades, pero que sin duda alguna tiene calidad para sobreponerse en este período".

Londres: el próximo destino

Posteriormente, la misión se trasladará a Londres. Allí, el Gobernador participará de una master class sobre el mercado británico del vino y mantendrá reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y empresarios, con el objetivo de promover a Mendoza como destino de inversiones y presentar las políticas provinciales orientadas al desarrollo productivo.

La agenda se completa con una degustación dirigida a compradores de vino, organizada en la Residencia del Embajador Argentino en el Reino Unido.

En un comunicado el Gobierno de Mendoza reafirmó "su estrategia de inserción internacional, fortaleciendo la proyección global de la vitivinicultura provincial y consolidando a la provincia como un actor competitivo y confiable en los principales mercados del mundo".

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

elecciones 2026: la apuesta a milei, el pedido a los intendentes y el pronostico de una sorpresa

Elecciones 2026: la apuesta a Milei, el pedido a los intendentes y el pronóstico de una sorpresa

Por Juan Carlos Albornoz
El gobernador Alfredo Cornejo encabezó la inauguración del nuevo laboratorio balístico. 

Mendoza inauguró el primer Laboratorio Provincial de Huellas Balísticas del país

Por Redacción Política
El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, criticó el estado de la Ruta 7 y se opuso al doble peaje. Foto: IA Gemini

Ruta 7: intendente radical le pide a Milei un "arreglo integral" y no quiere "doble peaje"

Por Juan Carlos Albornoz
El Fondo de Resarcimiento financia obras en rutas, riego, agua potable, saneamiento, energía y turismo, con impacto en varios departamentos de la provincia.

Cómo se distribuyó el Fondo de Resarcimiento: obras y montos por área

Por Jorge Yori