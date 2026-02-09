9 de febrero de 2026 - 21:03

Con la Ley de Inocencia Fiscal en vigencia, Luis Caputo llamó a bancarizar los ahorros: "Ahora sí..."

El ministro de Economía alentó a los argentinos a llevar sus ahorros al sistema bancario para impulsar la actividad económica. El posteo.

Caputo arengó a los argentinos para que blanqueen dólares.

Los Andes | Redacción Economía
Luego de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los argentinos a llevar sus ahorros a los bancos, al considerar que la medida podría acelerar el crecimiento económico y generar beneficios para el sistema productivo.

El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales, donde Caputo citó una publicación previa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había destacado que el régimen “entra en plena vigencia” a partir de este lunes.

Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, y sostuvo que una mayor bancarización “aceleraría fuertemente el crecimiento económico”. En ese sentido, enumeró que permitiría “bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”.

Caputo agregó además que quienes ingresen sus fondos al sistema financiero “cobrarían un interés por sus dólares”. Y concluyó: “Todo beneficio”.

Por su parte, Adorni había señalado que “quedó reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy”, y sostuvo que “durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros”.

La Ley de Inocencia Fiscal apunta a incentivar el ingreso de fondos al sistema formal, en un contexto en el que el Gobierno busca ampliar la base financiera y dinamizar la actividad económica.

