Con la Ley de Inocencia Fiscal en vigencia, Luis Caputo llamó a bancarizar los ahorros: "Ahora sí..."

El ministro de Economía alentó a los argentinos a llevar sus ahorros al sistema bancario para impulsar la actividad económica. El posteo.

Luego de la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, convocó a los argentinos a llevar sus ahorros a los bancos, al considerar que la medida podría acelerar el crecimiento económico y generar beneficios para el sistema productivo.

El mensaje fue difundido a través de sus redes sociales, donde Caputo citó una publicación previa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había destacado que el régimen “entra en plena vigencia” a partir de este lunes.

“Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, y sostuvo que una mayor bancarización “aceleraría fuertemente el crecimiento económico”. En ese sentido, enumeró que permitiría “bajar más rápidamente los impuestos, ser más competitivos, aumentar el empleo y que haya mejores salarios”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2020936042807738734&partner=&hide_thread=false Ahora sí, todos a llevar sus ahorros al banco.

Esto aceleraría fuertemente el crecimiento económico, podríamos bajar más rápidamente impuestos, ser más competitivos, que aumente el empleo, y que haya mejores salarios.

Además cobrarían un interés por sus dólares.

Todo beneficio!… https://t.co/eCz25A3eVj — totocaputo (@LuisCaputoAR) February 9, 2026 Caputo agregó además que quienes ingresen sus fondos al sistema financiero “cobrarían un interés por sus dólares”. Y concluyó: “Todo beneficio”.

Por su parte, Adorni había señalado que “quedó reglamentado el Régimen de Inocencia Fiscal, el cual entra en plena vigencia a partir de hoy”, y sostuvo que “durante años, la política expulsó a millones de argentinos del sistema y después los castigó por intentar cuidar sus ahorros”.