9 de febrero de 2026 - 21:00

Promociones en combustibles en febrero: descuentos hasta 30% y reintegros de $25.000 en nafta y gasoil

Distintos bancos y estaciones de servicios renovaron las promociones de ahorro para los usuarios durante el mes de febrero 2026. Los detalles.

En el mes de febrero se renuevan las promociones de combustibles en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf.&nbsp;

En el mes de febrero se renuevan las promociones de combustibles en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf. 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El segundo mes del año llega con nuevas promociones en combustibles. Bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf renovaron sus acuerdos de fidelidad y ahorro, con descuentos imperdibles entre el 10% y el 30% en cada carga y reintegros que pueden llegar hasta $40.000 en el mes, según la entidad financiera y el medio de pago.

El descuento se aplica en cajas y no tiene límite máximo de reintegro.

Los beneficios varían de acuerdo al banco, el día de la semana y el medio de pago. Incluyen descuentos por carga nocturna, autodespacho y pagos realizados con aplicaciones móviles, tarjetas y billeteras virtuales, según información publicada por TN.

Promociones del mes de febrero

Beneficios en YPF

Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF acceden a:

  • 6% de ahorro, todos los días y sin tope, para cargas realizadas de madrugada (de 0 a 6).
  • 3% de ahorro, todos los días y sin tope, cargando con modalidad de autodespacho.
  • 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días, con un tope mensual de $11.500.

Estos beneficios pueden acumularse entre sí.

YPF

Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras:

  • Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum vía MODO (tope $15.000); clientes Selecta, 30% con Visa Signature (tope $25.000).
  • Banco Comafi: sábados, 10% (tope $5.000 por semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, 20% con tope semanal de $10.000, permitiendo ahorrar hasta $40.000 en febrero.
  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000); Éminent, 15% (tope $15.000) y 10% extra con cuenta sueldo.
  • Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000); Plan Sueldo y Jubilados, 15% hasta $15.000.
  • Banco ICBC: martes, 15% con cuenta sueldo vía MODO (tope $15.000).
  • Banco Nación: viernes, 30% pagando con MODO BNA+ y QR (tope $15.000).
  • Banco Santander: jueves, 10% con Visa Black o Platinum (tope $7.500).
  • Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature o Platinum (tope $8.000).

Descuentos en nafta y gasoil en Shell

Pagando desde Shell Box, la petrolera ofrece:

  • 10% los miércoles en combustibles V-Power, con tope de $4.000 por semana.

También hay beneficios con bancos y programas:

  • Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power (tope $4.000) y 5% en nafta súper (tope $2.000).
  • Banco Comafi: domingos, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
  • Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000); Plan Sueldo y Jubilados, 15% hasta $15.000.
  • Banco Galicia: lunes, 10% o 15% según categoría, con tope de hasta $15.000.
  • Banco Nación: viernes, 30% con MODO BNA+ (tope $15.000).
  • Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000), más 5% extra pagando con Cencopay.

Beneficios en Axion Energy

Desde la app ON, Axion ofrece:

  • 10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
  • Topes mensuales de hasta $12.000 según el nivel del usuario.
Axion siguió a YPF y también aumentó los precios en Mendoza
Acuerdos bancarios:

  • Banco Comafi: lunes, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
  • Banco Ciudad: domingos, 10% o 15% según plan.
  • Banco Nación: viernes, 30% con MODO BNA+.
  • Banco Galicia: lunes, 10% o 15%, con extra por cuenta sueldo.
  • Brubank: viernes a domingo, 20% con Plan Plus (tope $4.000 semanal); Plan Ultra, 30% con tope mensual de $30.000.
  • Banco Carrefour: martes, 10% con tarjeta Mi Carrefour (tope $3.000).

Promociones de febrero en Puma Energy

  • 10% de descuento todos los miércoles y viernes en nafta súper, premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día, pagando con la app Puma Pris.

Además, los puntos acumulados permiten canjear vouchers de hasta $20.000.

Beneficios bancarios:

  • Banco Comafi: viernes, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
  • Banco Galicia: lunes, 10% o 15% según categoría, con extra por cuenta sueldo.

Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda a los consumidores verificar el día exacto de la promoción y el medio de pago requerido (tarjeta física o aplicaciones como MODO), ya que las condiciones están sujetas a la renovación mensual de los acuerdos entre las petroleras y el sector financiero.

