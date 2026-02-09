Promociones en combustibles en febrero: descuentos hasta 30% y reintegros de $25.000 en nafta y gasoil

El segundo mes del año llega con nuevas promociones en combustibles. Bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf renovaron sus acuerdos de fidelidad y ahorro, con descuentos imperdibles entre el 10% y el 30% en cada carga y reintegros que pueden llegar hasta $40.000 en el mes, según la entidad financiera y el medio de pago.
Los beneficios varían de acuerdo al banco, el día de la semana y el medio de pago. Incluyen descuentos por carga nocturna, autodespacho y pagos realizados con aplicaciones móviles, tarjetas y billeteras virtuales, según información publicada por TN.
Promociones del mes de febrero
Beneficios en YPF
Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF acceden a:
6% de ahorro, todos los días y sin tope, para cargas realizadas de madrugada (de 0 a 6).
3% de ahorro, todos los días y sin tope, cargando con modalidad de autodespacho.
5% de ahorro para socios del ACA, todos los días, con un tope mensual de $11.500.
Estos beneficios pueden acumularse entre sí.
Además, YPF suma acuerdos con bancos y billeteras:
Banco Macro: miércoles, 20% con Visa Platinum vía MODO (tope $15.000); clientes Selecta, 30% con Visa Signature (tope $25.000).
Banco Comafi: sábados, 10% (tope $5.000 por semana); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, 20% con tope semanal de $10.000, permitiendo ahorrar hasta $40.000 en febrero.
Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000); Éminent, 15% (tope $15.000) y 10% extra con cuenta sueldo.
Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000); Plan Sueldo y Jubilados, 15% hasta $15.000.
Banco ICBC: martes, 15% con cuenta sueldo vía MODO (tope $15.000).
Banco Nación: viernes, 30% pagando con MODO BNA+ y QR (tope $15.000).
Banco Santander: jueves, 10% con Visa Black o Platinum (tope $7.500).
Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature o Platinum (tope $8.000).
Descuentos en nafta y gasoil en Shell
Pagando desde Shell Box, la petrolera ofrece:
10% los miércoles en combustibles V-Power, con tope de $4.000 por semana.
También hay beneficios con bancos y programas:
Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power (tope $4.000) y 5% en nafta súper (tope $2.000).
Banco Comafi: domingos, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000); Plan Sueldo y Jubilados, 15% hasta $15.000.
Banco Galicia: lunes, 10% o 15% según categoría, con tope de hasta $15.000.
Banco Nación: viernes, 30% con MODO BNA+ (tope $15.000).
Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000), más 5% extra pagando con Cencopay.
Beneficios en Axion Energy
Desde la app ON, Axion ofrece:
10% los lunes y viernes en combustibles Quantium.
Topes mensuales de hasta $12.000 según el nivel del usuario.
Acuerdos bancarios:
Banco Comafi: lunes, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
Banco Ciudad: domingos, 10% o 15% según plan.
Banco Nación: viernes, 30% con MODO BNA+.
Banco Galicia: lunes, 10% o 15%, con extra por cuenta sueldo.
Brubank: viernes a domingo, 20% con Plan Plus (tope $4.000 semanal); Plan Ultra, 30% con tope mensual de $30.000.
Banco Carrefour: martes, 10% con tarjeta Mi Carrefour (tope $3.000).
Promociones de febrero en Puma Energy
10% de descuento todos los miércoles y viernes en nafta súper, premium e Ion Diesel, hasta 50 litros por día, pagando con la app Puma Pris.
Además, los puntos acumulados permiten canjear vouchers de hasta $20.000.
Beneficios bancarios:
Banco Comafi: viernes, 10% (tope $5.000 semanal); Premium y Platinum, 20% (tope $8.000); Único Black, hasta $40.000 en febrero.
Banco Galicia: lunes, 10% o 15% según categoría, con extra por cuenta sueldo.
Para aprovechar al máximo estos beneficios, se recomienda a los consumidores verificar el día exacto de la promoción y el medio de pago requerido (tarjeta física o aplicaciones como MODO), ya que las condiciones están sujetas a la renovación mensual de los acuerdos entre las petroleras y el sector financiero.