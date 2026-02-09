Promociones en combustibles en febrero: descuentos hasta 30% y reintegros de $25.000 en nafta y gasoil

Distintos bancos y estaciones de servicios renovaron las promociones de ahorro para los usuarios durante el mes de febrero 2026. Los detalles.

En el mes de febrero se renuevan las promociones de combustibles en estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf.

El segundo mes del año llega con nuevas promociones en combustibles. Bancos y estaciones de servicio como YPF, Shell, Axion Energy, Puma Energy y Gulf renovaron sus acuerdos de fidelidad y ahorro, con descuentos imperdibles entre el 10% y el 30% en cada carga y reintegros que pueden llegar hasta $40.000 en el mes, según la entidad financiera y el medio de pago.

Los beneficios varían de acuerdo al banco, el día de la semana y el medio de pago. Incluyen descuentos por carga nocturna, autodespacho y pagos realizados con aplicaciones móviles, tarjetas y billeteras virtuales, según información publicada por TN.

Promociones del mes de febrero Beneficios en YPF

Los socios de Serviclub que paguen desde la App YPF acceden a:

6% de ahorro, todos los días y sin tope, para cargas realizadas de madrugada (de 0 a 6). 3% de ahorro, todos los días y sin tope, cargando con modalidad de autodespacho. 5% de ahorro para socios del ACA, todos los días, con un tope mensual de $11.500. Estos beneficios pueden acumularse entre sí.