Aconcagua Radio: el ministro de Producción de Mendoza dio detalles sobre el pago del Fondo Compensador Agrícola

Rodolfo Vargas Arizu dialogó con Aconcagua Radio y contó cuántos productores fueron asistidos y los departamentos más afectados.

El programa "Haciendo Cumbre", de Aconcagua Radio, entrevistó a Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, quien se refirió al anticipo del pago del seguro agrícola por un total de $1.754 millones, destinado a productores que sufrieron severas pérdidas a causa de heladas y granizo.

La medida alcanzará a 279 productores con daños iguales o superiores al 90% de su producción. Al respecto, el funcionario explicó que “el Fondo Compensador es el seguro agrícola financiado por la provincia de Mendoza y también por los productores, porque el 30% del valor lo pagan los productores”. Además, detalló el esquema de contratación y pago: “Lo contratan en el mes de agosto y lo pagan septiembre, octubre, noviembre y diciembre: en cuatro cuotas”.

Vargas Arizu también recordó los eventos climáticos que motivaron esta asistencia: “El 6 de enero hubo una tormenta (igual que el año anterior) en Real del Padre y también algunas otras tormentas por ahí aledañas”, y precisó que “hemos pagado solamente los daños superiores al 90%, de una parte de la helada y una parte de los granizos que tuvimos”.

Subrayó que el impacto de los fondos se concentró mayormente en el sur provincial: “El 91% de esos fondos fueron a San Rafael y General Alvear, lo que denota una zona de alto riesgo”.

Escucha la nota completa acá y podés escuchar la radio en vivo en www.aconcaguaradio.com.