Cirujano y con gran trayectoria en medicina prepaga: quién es el nuevo titular de la Anmat

El Gobierno nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) y designó en su lugar a Luis Eduardo Fontana , médico cirujano con amplia trayectoria en el sistema de salud. El cambio se produce en medio del escándalo por el fentanilo adulterado y cuestionamientos por fallas en los controles del organismo.

La medida fue confirmada a través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, y lleva la firma del ministro de Salud de la Nación, Mario Iván Lugones. Según se informó, Bisio presentó su renuncia por motivos personales.

De acuerdo con lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, la designación de Fontana responde a una definición política del Gobierno orientada a contar con un Estado que controle de manera eficiente y funcione mejor, reduciendo la burocracia, evitando superposiciones de áreas y eliminando estructuras sin impacto real en la salud de la población.

En esta nueva etapa, el eje central estará puesto en garantizar la seguridad de los medicamentos y fortalecer los controles. En ese sentido, se busca una ANMAT “más ágil, profesional y responsable, que cuide a los pacientes, respalde al equipo de salud y garantice reglas claras para todo el sistema”, en línea con una gestión que prioriza resultados, transparencia y rendición de cuentas.

Luis Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y cuenta con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación, cursada en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Realizó residencias en cirugía general y cirugía oncológica, y se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia, entre ellas el Instituto Ángel Roffo.

Además, posee más de 30 años de experiencia en gestión sanitaria, con una extensa carrera en una de las principales empresas de medicina prepaga del país, donde ocupó cargos de alta responsabilidad como gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.

A lo largo de su trayectoria, lideró procesos de ordenamiento, modernización y mejora de la eficiencia, con foco en la trazabilidad, la digitalización, la estandarización de procesos y la toma de decisiones basadas en datos, orientadas a optimizar el funcionamiento del sistema y la calidad de las prestaciones.