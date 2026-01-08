8 de enero de 2026 - 12:35

ANMAT alertó sobre el uso de un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas

El producto fue detectado por las autoridades durante una inspección. La responsable técnica de la empresa que lo produce reconoció que es falso.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una advertencia sanitaria tras detectar un tornillo falsificado utilizado en cirugías traumatológicas, cuyo uso representa un riesgo para la salud de los pacientes.

El producto fue identificado durante una inspección de control de mercado realizada en una ortopedia de San Miguel de Tucumán. Según informó el organismo, el tornillo imita un insumo fabricado por la firma Stryker Corporation, registrada ante ANMAT bajo el PM 594-139. Tras el relevamiento, la muestra fue exhibida a la responsable técnica de la empresa, quien confirmó que se trata de un producto falsificado.

Así es el producto alterado

ANMAT detalló que el tornillo falsificado presenta la siguiente rotulación:

  • STRYKER 10 mm x 28 mm
  • BIOABSORBABLE – ACL INTERFERENCE SCREW
  • REF 234-010-067
  • LOT 90905
Diferencias detectadas entre el producto original y el falso

El organismo regulador precisó varias inconsistencias clave que permitieron confirmar la falsificación:

  • El producto original incluye fecha de vencimiento, mientras que el falso no la posee.
  • Stryker nunca utilizó pouch marca 3M para este insumo.
  • El original se esteriliza por radiación gamma, mientras que el falsificado habría sido esterilizado por vapor o formaldehído.
  • El tornillo auténtico es de color gris opaco; el falsificado es incoloro, visible a través del envase transparente.

Al tratarse de un producto falsificado, se desconoce su origen, composición, seguridad y aptitud, por lo que su implantación puede generar graves riesgos para la salud.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron no utilizar el producto y en caso de tenerlo, contactar a la entidad. Además, sugieren adquirir solo productos médicos registrados que cuenten con datos del fabricante o importador, número de registro ante ANMAT (PM XXXX-XX) y fecha de vencimiento. Ante dudas comunicarse con [email protected] o con ANMAT Responde.

