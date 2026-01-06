Leche líder para bebés con riesgo de contener una toxina: advertencia del Ministerio de Salud de Mendoza

La posible contaminación de una leche de marca líder en el mercado destinada a lactantes ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias. El caso se conoció tras una advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología ( Anmat ) que emitió un comunicado respecto del producto para bebés .

La fórmula láctea para bebés que fue prohibida por Anmat: hay casos de botulismo

A partir de eso, el Ministerio de Salud de Mendoza recomendó no consumir la marca. Se trata de productos de elaboración nacional y otro importado de la empresa Nestlé, la cual inició el retiro voluntario del mercado de los lotes que se consideran en riesgo de los productos en particular.

Ante la situación, las autoridades de Mendoza sugirieron en un comunicado: “Salud recomienda no consumir productos de Nestlé Argentina destinados a lactantes”.

Tal cual se ha informado, algunos lotes fueron retirados del mercado debido a la posible presencia de la toxina Cereulida , producida por el microorganismo Bacillus cereus, en una de las materias primas utilizadas para la elaboración de los productos.

Mediante un comunicado oficial, Anmat explicó que la empresa Nestlé Argentina SA inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes. A partir de esto, el Ministerio de Salud y Deportes está coordinando acciones con la Anmat y autoridades sanitarias del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados.

Los afectados son lotes de los productos Fórmula láctea para lactantes en polvo, marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO en la presentación de 400 g y 800 g. También algunos de un producto importado por la empresa desde Suiza: alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes, marca: Nestlé Alfamino en la presentación de 400 g.

Cuál es el riesgo de la toxina que puede estar en la leche

El motivo es la posible presencia de una toxina llamada Cereulida. Esta es producida por la bacteria Bacillus cereus, que suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación conocida como síndrome emético, que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas luego del consumo.

“Se recomienda a la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos, y a quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor”, comunicó Salud. Además, instó a que ante cualquier duda, la gente pueda comunicarse con la empresa al teléfono 0800 999 8100 (opción 3) o por correo electrónico a [email protected] destinados a lactantes.

Nestlé retira productos en varios países

La situación ha afectado a la empresa suiza en varios países, ha iniciado el retiro en Europa, pero también fuera de ella, como en Brasil y China

El retiro de lotes de algunas fórmulas ha sido comunicado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina y la Food Standards Agency (FSA) del Reino Unido, entre otros países.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) produjo una primera alerta el pasado 12 de diciembre que solo se refería al producto Nidina 1. Pero luego emitió una segunda en la que amplió notoriamente la cantidad de productos y lotes, incluso muy por encima de los dos productos que se han tenido en cuenta en Argentina. Allí también la empresa los retiró del mercado de manera voluntaria y preventiva.

Así, el 5 de enero incluyó las marcas Alfamino, Alfamino Junior, NAN AR, NAN TOTAL CONFORT 1 y 2, NAN OPTIPRO 1 (800g, 1200g u 500ml), NAN SUPREMEPRO 1 y 2, NATIVA 1, NIDINA CONFORT DIGEST y NIDINA CONFORT DIGEST 1.

La Food Standards Agency (FSA) del Reino Unido también informó otro tanto y señaló: “La posible presencia de cereulida (toxina) hace que estos productos no sean seguros para el consumo”.

Además agregó que la toxina "es poco probable que sea desactivada o destruida por la cocción, el uso de agua hirviendo o al preparar la leche infantil (...) Si se consume, puede provocar la aparición rápida de síntomas". Estos pueden ser náuseas, vómitos o calambres abdominales, entre otros.

Según detalla el diario El Mundo, Nestlé posee casi una cuarta parte del mercado mundial de nutrición infantil de 92.200 millones de dólares, según la firma de análisis SkyQuest Technology Group.

Señala que la compañía no publica datos de ventas específicos, pero la fórmula infantil es parte de la división de Nutrición y Ciencias de la Salud de la empresa, que representó el 16,6% de las ventas totales de la compañía suiza.

Productos de Nestlé que pueden estar contaminados en Mendoza

Según detalló el ministerio local, los productos afectados son:

Productos de elaboración nacional en Provincia de Santa Fe

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 400 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo

Marca: Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

RNE N°: 21-114032

RNPA N°: 21-130136

Lotes y fechas de vencimiento:

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Producto importado. Origen: Suiza

Alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes

Marca: Nestlé Alfamino

Presentación: 400 g

RNE N°: 00-014591

RNPA N°: 079-00-022965

Lote y fecha de vencimiento:

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027