Salud anunció cuándo comenzará a aplicar la vacuna contra la bronquiolitis a embarazadas

El Ministerio de Salud de la Nación ya se prepara para iniciar la campaña de vacunación a embarazadas contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) , que apunta a prevenir patologías graves en bebés .

Este virus causa una de las enfermedades que más suele afectar a los bebés pequeños, la bronquiolitis , el cual también causa neumonía. La primera es una de las patologías respiratorias más prevalentes durante la época fría. Tal cual advierten los especialistas, es la causa de 75% de las hospitalizaciones en menores de 6 meses e incluso puede llevar al fallecimiento. Pero desde la incorporación de esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación, los casos graves y las hospitalizaciones se redujeron notoriamente.

El Ministerio de Salud de la Nación envió una circular a todas las jurisdicciones del país en la que se informó que el 12 de enero de 2026 comenzará la estrategia de vacunación contra el VSR. Detalló que las dosis adquiridas por la cartera ya se encuentran en el país y serán distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana.

La directora de Inmunizaciones de Mendoza, Iris Aguilar, dijo a Los Andes que tal cual se ha anunciado a nivel nacional, se espera que se inicie para la misma semana en Mendoza, aunque aún no tienen fecha de ingreso de las dosis a la provincia.

“La decisión de iniciar la vacunación en enero busca garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, es decir, cuando comience la circulación del virus. Asimismo, se espera que disminuya la presión sobre las guardias pediátricas optimizando los recursos del sistema sanitario”, destacó el ministerio nacional. También se apunta a disminuir la alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, la sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia se asocian paralelamente a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud de la Nación decide iniciar la vacunación en enero. La cartera puso en relieve que la estrategia implementada en 2025 fue reconocida a nivel internacional. “Gracias al trabajo de rectoría del Estado nacional y la articulación con las jurisdicciones, se aplicaron más de 178.000 dosis, alcanzando al 65% de la población objetivo”, remarcó.

Quiénes deben recibir la vacuna contra el VSR

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más común, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma. “La implementación de la vacunación materna en las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política estratégica. Al transferir inmunidad al bebé durante la gestación, lo protege desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida”, afirmó el Ministerio.

La campaña está dirigida a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal. La vacunación no requiere orden médica, solo se debe presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

“En los centros de salud y vacunatorios de hospitales públicos estará disponible cuando llegue (...) vacunamos a todos independientemente de la cobertura social porque es de calendario”, aclaró Aguilar.

Menos internaciones en bebés

La vacunación a embarazadas contra este virus se incorporó como estrategia en el país en 2024. Permite dotar de inmunidad al recién nacido que en sus primeras semanas aún no tiene desarrollado su sistema inmune y por la cual, la mamá puede trasnferirle defensas durante la gestación para llegar mejor dotado al nacimiento.

Según lo relevado por Nación, los resultados preliminares indican que gracias a la estrategia hubo una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.

En el sistema de salud de Mendoza también observan que hay un descenso en la cantidad de bebés internados. Desde la Dirección de Epidemiología local advirtieron que es algo que se observa en hospitales de toda la provincia y en particular lo destacaron en el hospital pediátrico Humberto Notti, referente en el segmento no solo en Mendoza sino en toda la zona Oeste.

“Hemos tenido en Argentina un 70% de eficacia por la vacuna, en la provincia es similar, tuvimos menos casos, sobre todo en menores de 6 meses, que es el target”, afirmó la directora de Epidemiologia de Mendoza, Andrea Falaschi. Esto implica que 7 de cada 10 bebés cuyas madres se vacunaron no se enfermaron o, si lo hicieron, no presentaron un cuadro grave.

Otros factores

Lo que analizan los especialistas en Epidemiología es que, sobre todo, hay tres variables del contexto que están incidiendo en este escenario pero a la que se le atribuye mayor peso es a la mencionada vacuna.

En el servicio de Epidemiología del hospital Notti destacaron en una nota reciente con Los Andes, que en esta baja, incide también el notorio descenso de la natalidad que se observa los últimos años y que implica que haya menos bebés con chances de enfermar y que demanden atención. A estas cuestiones más amplias hay que agregar una netamente coyuntural y que tiene que ver con la menor cantidad de días de mucho frío durante el invierno lo que ha reducido la incidencia de enfermedades respiratorias.

Eficacia de la vacuna contra la bronquiolitis

El Ministerio de Salud de Mendoza ha informado que el estudio BERNI, realizado en Argentina, y en el que Mendoza fue protagonista, evaluó la efectividad real de esta vacuna durante el primer año de su implementación nacional y mostró buenos resultados. Incluyó a 505 bebés menores de 6 meses hospitalizados por infecciones respiratorias, y comparó aquellos cuyas madres fueron vacunadas durante el embarazo con aquellos que no.

Demostró entre los resultados que la efectividad de la vacuna contra hospitalización por VSR fue del:

79% en bebés hasta 3 meses.

71% hasta los 6 meses.

77% contra enfermedad grave hasta los 6 meses.