16 de noviembre de 2025 - 11:13

Capitanich habló tras la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y volvió a desatar polémica

El senador nacional electo utilizó sus redes sociales para referirse a la sentencia al clan Sena por el femicidio de la joven de 28 años.

Emerenciano Sena y Jorge Capitanich.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se pronunció públicamente este sábado luego de conocerse la sentencia del caso Cecilia Strzyzowski, que condenó a los responsables a través de un jurado popular.

Sus declaraciones llegan en medio de fuertes críticas del actual gobierno provincial, que lo acusa de haber brindado “amparo y protección” al clan Sena durante su gestión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Capitanich expresó: “Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, a través del jurado popular. Una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco. Por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio ”.

Un mensaje que contrasta con sus dichos previos

Este mensaje contrasta con una polémica declaración que Capitanich realizó un mes antes del inicio del juicio. En aquel momento, cuando buscaba posicionarse como precandidato presidencial, el exmandatario generó polémica al afirmar que el caso tenía “connotaciones de servicio de inteligencia con esquema de fuerza enemigo” y que la causa le había provocado “un desgaste político terrible”.

Aunque sostuvo que se trató de “un caso de femicidio”, buscó desligar a su gestión de cualquier responsabilidad en la investigación.

Cabe recordar que Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran candidatos del Frente Chaqueño (diputado provincial e intendente de Resistencia respectivamente), la alianza que lidera el gobernador Jorge Capitanich.

Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran candidatos por el partido de Capitanich.

Tras la sentencia, el actual Gobierno del Chaco celebró la condena contra los autores del crimen y volvió a apuntar contra Capitanich. El ministro de Gobierno y Justicia, Jorge Gómez, quien integró el equipo fiscal del caso, afirmó: “El clan Sena, si lo podemos asociar a un sinónimo, sería impunidad”, aludiendo a los años en los que presuntamente contaron con protección política.

