El senador nacional electo utilizó sus redes sociales para referirse a la sentencia al clan Sena por el femicidio de la joven de 28 años.

Capitanich habló tras la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y volvió a desatar polémica.

El exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, se pronunció públicamente este sábado luego de conocerse la sentencia del caso Cecilia Strzyzowski, que condenó a los responsables a través de un jurado popular.

Sus declaraciones llegan en medio de fuertes críticas del actual gobierno provincial, que lo acusa de haber brindado “amparo y protección” al clan Sena durante su gestión.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Capitanich expresó: “Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, a través del jurado popular. Una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco. Por Cecilia y por todas las mujeres víctimas de femicidio ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmcapitanich/status/1989844104071491776&partner=&hide_thread=false Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, a través del jurado popular. Una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron.

Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco.



Por Cecilia y por todas las… — Jorge Capitanich (@jmcapitanich) November 15, 2025 Un mensaje que contrasta con sus dichos previos Este mensaje contrasta con una polémica declaración que Capitanich realizó un mes antes del inicio del juicio. En aquel momento, cuando buscaba posicionarse como precandidato presidencial, el exmandatario generó polémica al afirmar que el caso tenía “connotaciones de servicio de inteligencia con esquema de fuerza enemigo” y que la causa le había provocado “un desgaste político terrible”.

Embed Nunca olviden que el corruptísimo Jorge Capitanich decía que el asesinato de Cecilia Strzyzowski fue una operación de la SIDE. Hoy, gracias a todos nosotros, los responsables están presos. Se dan cuenta porque estas mugres denuncian a los tuiteros? Ahora vamos por vos. pic.twitter.com/6W6jdyLxGC — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) November 15, 2025 Aunque sostuvo que se trató de “un caso de femicidio”, buscó desligar a su gestión de cualquier responsabilidad en la investigación.