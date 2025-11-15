15 de noviembre de 2025 - 18:33

Patricia Bullrich celebró el veredicto contra el Clan Sena en el caso Cecilia Strzyzowski

La titular de la cartera de Seguridad cuestionó a los sentenciados y señaló su relación con el gobierno provincial. “La Justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, enfatizó.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Por Redacción Política
Belén Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de Diputados de La Libertad Avanza, informó Patricia Bullrich.

LLA aspira a llegar a 90 diputados propios en diciembre, tras el salto de una legisladora del PRO

Por Silvia Rajcher

Bullrich recordó su visita al barrio donde vivía la familia Sena y afirmó: “Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.

Luego agregó: “A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”.

Sus declaraciones se conocieron después de que el juicio se reanudara en horas de la mañana, tras la pausa decretada el viernes, cerrando así uno de los procesos judiciales más relevantes del año en la provincia de Chaco.

Poco después de las 15, el tribunal reunió a todas las partes y comunicó su decisión respecto de los siete acusados. César Sena, expareja de la víctima, fue encontrado culpable de homicidio doblemente agravado, tanto por el vínculo como por darse en un contexto de violencia de género.

Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también fueron declarados responsables. De acuerdo con la lectura hecha por la jueza técnica Dolly Fernández, ambos fueron señalados como partícipes primarios del mismo delito.

