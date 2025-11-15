15 de noviembre de 2025 - 08:00

Para impulsar el diálogo, lanzan el Foro de la Cultura Democrática

El proyecto tiene por objetivo promover el intercambio de ideas referidas a lo político, jurídico y económico. Tendrá lugar en la Legislatura de Córdoba.

El Foro de la Cultura Democrática tendrá lugar en&nbsp;la Legislatura Histórica de Córdoba.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Se inaugurará el Foro de la Cultura Democrática en la Legislatura Histórica de Córdoba como un espacio destinado a promover la construcción de una cultura de diálogo, considerada esencial para defender y fortalecer la democracia.

En tiempos marcados por la confrontación y el avance de liderazgos autoritarios, tanto de izquierda como de derecha, el proyecto contempla la creación de tres Ágoras de Cultura: Política, Jurídica y Económica, que organizarán seminarios, conferencias y debates orientados a la formación en sus respectivas áreas.

Actividades del Foro de la Cultura Democrática

El hemiciclo será sede del Parlamento de los Grandes Temas Contemporáneos, un espacio de diálogo entre personalidades destacadas que abordarán cuestiones políticas, económicas, jurídicas, sociológicas, filosóficas, ambientales, sanitarias y científicas. El método será el intercambio grupal entre expertos con trayectoria y prestigio, buscando profundizar en los temas tratados.

La primera sesión del Parlamento estará dedicada a La Justicia y el Estado de Derecho, en un contexto donde la democracia liberal enfrenta embates de ideologías autoritarias y liderazgos disruptivos. El objetivo será reflexionar sobre cómo fortalecer la Justicia para apuntalar el Estado de Derecho frente a modelos autocráticos en auge.

Entre los participantes se destacan los juristas Ricardo Gil Lavedra, Juan Carlos Maqueda, Roberto Gargarella y Daniel Sabsay, quienes presidirán la sesión desde el estrado. También intervendrán, de manera virtual, el fiscal Luis Moreno Ocampo (desde Washington) y el jurista Armando Andruet (desde República Dominicana). En las bancas estarán figuras del derecho cordobés, como Aída Tarditti, Jessica Valentini, Antonio De la Rúa, Adán Ferrer, Horacio Roitman, Marcela Aspell y Silvana Chiapero.

Ricardo_Gil_Lavedra
Ricardo Rodolfo Gil Lavedra: abogado, juez y político argentino.

Será la mayor asamblea pública de referentes jurídicos realizada en Córdoba. El diálogo será publicado y formará parte de la Biblioteca de la Legislatura Histórica. Otra propuesta del hemiciclo será El Pueblo en las bancas, conferencias abiertas con el público dentro del recinto.

