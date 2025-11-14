14 de noviembre de 2025 - 14:46

Villarruel-Bullrich y el objetivo de fortalecer el Senado: para la vice, fue una reunión "constructiva"

En una conferencia de prensa ofrecida en la Sala de Periodistas del Senado, Villarruel señaló que “siempre hubo colaboración” con Bullrich y remarcó que su objetivo es “trabajar para que se respete la Constitución”.

2025_11_251114003-1-scaled
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este miércoles que la reunión que mantuvo con la senadora electa Patricia Bullrich fue “positiva y constructiva”, y destacó que el encuentro se desarrolló “en un tono muy amable”.

“Fue una reunión positiva, constructiva, en un tono muy amable, donde hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, agregó la vicepresidenta.

El encuentro se dio en el marco de las conversaciones internas del oficialismo de cara a la próxima etapa legislativa y al reordenamiento del bloque en el Senado.

