Villarruel-Bullrich y el objetivo de fortalecer el Senado: para la vice, fue una reunión "constructiva"

En una conferencia de prensa ofrecida en la Sala de Periodistas del Senado, Villarruel señaló que “siempre hubo colaboración” con Bullrich y remarcó que su objetivo es “trabajar para que se respete la Constitución”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel aseguró este miércoles que la reunión que mantuvo con la senadora electa Patricia Bullrich fue “positiva y constructiva”, y destacó que el encuentro se desarrolló “en un tono muy amable”.

“Fue una reunión positiva, constructiva, en un tono muy amable, donde hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”, agregó la vicepresidenta.