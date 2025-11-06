LLA aspira a llegar a 90 diputados propios en diciembre, tras el salto de una legisladora del PRO

La Libertad Avanza (LLA) alcanzará 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre la renovación parlamentaria. La última novedad es la incorporación a la bancada libertaria de la legisladora del PRO Belén Avico.

Un de los datos centrales es que el crecimiento se realiza a expensas de la sangría de su principal aliado del PRO que la semana pasada ya perdió 5 legisladores . Hoy se sumó Avico y podría perder una tercera si renuncia a su banca Silvia Lospennato .

La cooptación de diputados del PRO, para poder sumar mas diputados a LLA, tensa las relaciones del sector oficialista con el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo . El diputado es uno de los principales armadores de la alianza electoral en provincia de Buenos Aires.

Hoy se formalizó el pase de los cinco diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich a la bancada de LLA, que ahora pasará a tener 42 diputados hasta el 9 de diciembre. Se trata de Damián Arabia , Silvana Guidici y Patricia Vázquez con mandato hasta el 2027 y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado .

A esta lista se sumó hoy el anuncio que Avico dejo el PRO y se sumó a LLA de Córdoba y por ende al bloque de diputados de LLA. Así lo anunció hoy la ministra y futura senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni.

"Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”, destacó Bullrich desde sus redes sociales. Avico había ingresado a la cámara en 2023 por el PRO, y tiene mandado hasta diciembre de 2027.

“Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para siempre”, remarcó Bullrich. La bancada de LLA tendrá desde diciembre 88 diputados propios ya que de los 64 que fueron electos 51 pertenecen a la LLA, y aspira a poder sumar dos o tres legisladores mas que se podrían confirmar en las próximas semanas, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1986500097149182160&partner=&hide_thread=false Belén Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de Diputados de La Libertad Avanza.



Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio.



Fortalecemos el equipo con personas convencidas de que hay que transformar la Argentina para… pic.twitter.com/2rXjjIa052 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 6, 2025

Uno de los temas que aún queda pendiente es que hará la diputada del PRO Silvia Lospennato que tiene mandato hasta el 2027, pero podría renunciar ya que fue electa legisladora porteña, con lo cual la reemplazará la bullrichista Lorena Petrovich. También el oficialismo espera poder avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra exlegisladora del PRO que formó Futuro Y Libertad.

Fuentes parlamentarias señalaron que Razzini aun no tomó ningún decisión y señaló que la legisladora va avanzar en conversaciones ya que “básicamente están evaluando que le conviene al espacio de acá a 2027”. Con el salto de Avico a LLA, el PRO se quedará en 16 diputados pero eso número podría reducirse a una quincena y dependerá de la postura que adopte el santafesino Alejandro Bongiovanni.

Con 90 diputados propios y los aliados del PRO, Liga del Interior y la UCR esperan alcanzar los 115 legisladores lo que le facilitará sancionar leyes claves para el Gobierno nacional, como por ejemplo el Presupuesto Nacional.