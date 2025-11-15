Ordenan arreglos "inmediatos" en la Ruta 40 tras la intervención del gobernador Weretilneck

La Justicia Federal dictó un fallo contundente que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato” en el tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.
Entre las intervenciones catalogadas como más urgentes, se incluyen "la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas".
La resolución responde a una presentación realizada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y se conoce en medio de la estrategia del ministro del Interior, Diego Santilli, de recomponer vínculos entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.
La acción judicial tiene su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro —durante la gestión de Alberto Fernández— presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Bariloche. Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que activa automáticamente los plazos para iniciar las obras.
Desde el Gobierno provincial precisaron que la sentencia establece que Vialidad Nacional debe utilizar el presupuesto 2024 para ejecutar un paquete de trabajos esenciales orientados a garantizar la seguridad vial. Entre los puntos más críticos se incluyen:
Reparación de pozos, grietas y deformaciones peligrosas.
Corrección de ahuellamientos.
Acondicionamiento de banquinas descalzadas.
El fallo no solo ordena intervenir sobre la estructura de la ruta, sino que también exige reponer la señalización horizontal e instalar carteles verticales en zonas de riesgo, tanto para circulación diurna como nocturna. Las áreas más delicadas incluyen curvas, badenes y sectores con peligro de derrumbe.
La gestión de Weretilneck resaltó que todas las intervenciones deben realizarse “sin reprogramaciones ni demoras administrativas”.
La sentencia fija plazos concretos para que Vialidad Nacional avance:
En los primeros 90 días, deberá presentar un relevamiento completo de puntos críticos, más un cronograma detallado de cada reparación ordenada.
En ese mismo período, debe elaborar un informe técnico para evaluar el riesgo de arrastre de piedras y proponer medidas correctivas, si fueran necesarias.
También deberá informar si corresponde instalar puestos de control de carga, y en caso afirmativo, qué medidas aplicará y en qué plazos.
Además, el Poder Judicial estableció un plazo de 120 días para que Vialidad presente un plan integral de mantenimiento, destinado a implementarse una vez concluidas las reparaciones urgentes. Este plan deberá incluir acciones preventivas y de conservación para evitar un nuevo deterioro del corredor vial.
El fallo se conoce en un contexto particular: el presidente Javier Milei intentó avanzar en julio con un decreto para disolver la Dirección Nacional de Vialidad. El Decreto 461/2025, que habilitaba la reubicación, traslado y supresión de estructuras del organismo, quedó suspendido por seis meses tras vencerse las facultades delegadas previstas en la Ley Bases.