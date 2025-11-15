Ordenan arreglos "inmediatos" en la Ruta 40 tras la intervención del gobernador Weretilneck

Entre las intervenciones catalogadas como más urgentes, se incluyen "la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas".

La Justicia Federal dictó un fallo contundente que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato” en el tramo de la Ruta Nacional 40 que conecta Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.

La resolución responde a una presentación realizada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y se conoce en medio de la estrategia del ministro del Interior, Diego Santilli, de recomponer vínculos entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales.

720 Un reclamo iniciado en 2022 que ahora quedó firme La acción judicial tiene su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro —durante la gestión de Alberto Fernández— presentó un amparo ante el Juzgado Federal de Bariloche. Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que activa automáticamente los plazos para iniciar las obras.

Desde el Gobierno provincial precisaron que la sentencia establece que Vialidad Nacional debe utilizar el presupuesto 2024 para ejecutar un paquete de trabajos esenciales orientados a garantizar la seguridad vial. Entre los puntos más críticos se incluyen:

Reparación de pozos, grietas y deformaciones peligrosas.

Corrección de ahuellamientos.

Acondicionamiento de banquinas descalzadas. Reparaciones urgentes y sin demoras El fallo no solo ordena intervenir sobre la estructura de la ruta, sino que también exige reponer la señalización horizontal e instalar carteles verticales en zonas de riesgo, tanto para circulación diurna como nocturna. Las áreas más delicadas incluyen curvas, badenes y sectores con peligro de derrumbe.