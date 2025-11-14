14 de noviembre de 2025 - 21:31

Milei desmintió una posible eliminación del monotributo: "Son mentiras y operaciones"

Ante la difusión de una presunta decisión de eliminarla en el marco de una reforma tributaria, el Presidente negó categóricamente que se vaya a modificar el sistema actual.

El presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei desmintió una posible eliminación del monotributo y atribuyó las versiones a “mentiras y operaciones de delincuentes que usan la patente de periodistas”.

“Están trabajando los equipos y eso corresponde a la reforma tributaria y la modernización laboral, pero bajen un poco la ansiedad, los proyectos van a estar cuando tengan que estar”, añadió en diálogo con el canal de streaming Neura

El mandatario se refirió esta tarde a las versiones que trascendieron sobre la eliminación del monotributo que planeaba el Gobierno, en donde además iba a bajar el piso de Ganancias. Ante esa interpretación, manifestó que es “una mentira inventada por los medios para generar ruido”.

Embed

“Con tal de ensuciar al Gobierno, no tienen ningún tipo de problema de decir las mentiras y aberraciones que se les ocurran”, señaló.

El Jefe de Estado explicó que esto sucede porque su administración cortó la pauta publicitaria hacia los medios de comunicación. “Los medios son enemigos del Gobierno”, dijo en el canal de streaming.

Por último, remarcó que él es “la principal fuente de información” y volvió a cargar contra los “periodistas mentirosos”.

“A mi no me vengan con lo que dicen los mentirosos de los periodistas. No se enganchen en la mentira de ellos“.

Milei no fue el único en desmentir la supuesta eliminación del monotributo, sino que el Jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo lo mismo más temprano en la habitual conferencia de prensa que brinda en Casa Rosada.

“Se está hablando mucho de determinados temas, entre ellos, monotributo. Les ruego, por favor, que hasta que no haya una comunicación oficial sobre el contenido de la modernización laboral, les pido que no digan cosas que no son”, advirtió.

