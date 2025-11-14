Cornejo le dejó un reclamo público a Santilli por dos rutas nacionales: qué respondió el ministro del Interior

El gobernador Alfredo Cornejo recibió al ministro del Interior, Diego Santilli , este viernes en el marco de una jornada intensa de visitas nacionales. El mandatario provincial aprovechó para reclamar por la reactivación de la obra nacional en la Ruta 40 y apurar la licitación de la Ruta 7 . La respuesta del funcionario nacional.

El guiño de Milei a Cornejo: la Nación le aprobó un crédito a Mendoza para obras

Deuda: el Gobierno provincial reabrió bonos y completó el monto de roll over autorizado para 2025

En la conferencia de prensa desarrollada en Casa de Gobierno, Cornejo se anticipó a la consulta referida particularmente a Santilli, sobre la situación en que se encuentran ambas rutas y dejó una “introducción” con los reclamos específicos de cada caso.

El antecesor de Santilli en el ministerio del Interior, Lisandro Catalán , visitó Mendoza el 3 de octubre pasado y anunció la reactivación de la obra pública nacional en la Ruta 40 , en el tramo que va desde el Aeropuerto El Plumerillo hasta el ingreso de Lavalle.

Sin embargo, Cornejo confirmó que no hubo avances al respecto y le pidió públicamente “ayuda” a Santilli para destrabar el financiamiento, que depende del secretario coordinador de Obras Públicas del Ministerio de Economía, Martín Maccarone.

Cornejo contó que “la primera etapa hasta Lavalle está a mitad de financiar” y le lanzó al ministro: “ Lo estamos trabajando con Maccarone, te pedimos ayuda allí (a Santilli), así que aprovechamos la pregunta”.

Obras Autopista Ruta Nacional 40 Las obras de la ruta 40 que une Mendoza con San Juan fueron inauguradas hace casi dos meses, pero todavía no se ven avances significativos. Las obras paralizadas en la Ruta 40 hacia Lavalle. Archivo Los Andes

“Esa obra fue licitada, está en ejecución y tiene contratistas, pero está parada por Vialidad. Maccarone se ha comprometido en reactivarla, pero sigue parada y realmente es una calamidad”, sostuvo el gobernador.

Y continuó: “Hemos mejorado todo el Acceso Norte desde el aeropuerto hasta el Centro, invertimos también con crédito Internacional en mi primera gestión, pero con la Ruta 40 al norte hecha polvo”.

“Y está a mitad de hacer, o sea, está parada hace muchos años. Desde el gobierno de Alberto Fernández que está parada. Reiniciamos tibiamente y se volvió a parar”, arremetió Cornejo y dijo que solo falta el impulso de Maccarone en particular para “terminarlo en breve”.

La licitación de la "detonada" Ruta 7

Por otra parte, Cornejo destacó que se culminó la Variante Palmira y la “gran tarea pendiente” es mejorar el resto de la Ruta 7 hacia Chile, que “está detonada” y “es el principal lugar por donde pasan argentinos, paraguayos y brasileros hacia los puertos chilenos”.

“Se acaba de licitar Paso de los Libres en Rosario y la segunda tanda de licitaciones con apalancamiento financiero del BICE es la Ruta 7”, puntualizó Cornejo.

Y advirtió que “no tiene plazo, pero se supone que está al convocarse esa licitación”, para sumarle más compromiso al ministro mileísta.

Alfredo Cornejo-Diego Santilli-2 El gobernador Alfredo Cornejo recibió al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa de Gobierno. Prensa Gobierno de Mendoza

La respuesta de Diego Santilli

El ministro del Interior, algo sorprendido por los reclamos de Cornejo ante la prensa, lanzó en broma: “Menos mal que el gobernador me hizo una introducción finita del tema”.

Luego se refirió al Presupuesto 2026, que está en debate en el Congreso, y aseguró que tiene “un 40% de aumento en obras” y es lo que “Maccarone y el ministerio que conduce Luis Caputo nos ha enviado”.

“Obviamente esos son los temas a discutir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ir paulatinamente llevando adelante estas políticas de Estado, entendiendo que el principal objetivo del Presidente era obtener un equilibrio fiscal”.

“Recuerden que nosotros tuvimos que bajar 5 puntos de déficit del Tesoro pero en realidad fueron 7, porque 2 se devolvieron a manera de baja de impuestos. Se eliminó el Impuesto al País y se bajaron retenciones”, comentó.

Diego Santilli en Mendoza El gobernador Alfredo Cornejo recibió al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en Casa de Gobierno. Prensa Gobierno de Mendoza

“Para tomar dimensión, en los 4 años del gobierno anterior, entre aumentos y creación de impuestos, fueron más de 33 puntos de déficit. En lo que va de este gobierno de 21 meses, entre eliminación de impuestos y baja de impuestos, hemos reducido 19 puntos”, agregó.

“No alcanza igual, pero tenemos que ir logrando un equilibrio. Obviamente, todo lo que podamos ayudar vamos a estar. Yo me llevo siempre la agenda del Gobernador, que es lo que me plantea y son los temas de Estado centrales para dialogarlo con Maccarone y con todo el equipo económico”, completó el ministro.

Y aseguró que todavía debe “hablar con el equipo de Obras Públicas”, en sus primeros días de gestión.