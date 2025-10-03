El Gobierno de Milei confirma la reactivación de un tramo de la obra de la Ruta 40 en Mendoza

El ministro del Interior, Lisandro Catalán , arribó a Mendoza este viernes para participar de la “habilitación” de la Variante Palmira, que se trató prácticamente de un acto inaugural con presencia de funcionarios nacionales y provinciales, a excepción del corte de cinta tradicional que está prohibido en esta fecha por veda electoral.

Antes de esto, Catalán acompañó al titular de ARCA , Juan Pazo , en el anuncio de la puesta en marcha del sistema de Exportación Monitoreada de forma remota en Mendoza. El acto se desarrolló en Casa de Gobierno junto a Alfredo Cornejo .

Allí, el ministro del Interior atendió a la prensa y confirmó la reactivación de la obra pública nacional en la Ruta 40 , en el tramo que va desde el Aeropuerto El Plumerillo hasta el ingreso al departamento de Lavalle .

“Cuando llegamos al Gobierno, una de las primeras cosas que hicimos fue una auditoría donde se encontraron 5.600 obras, muchas de ellas de menor cuantía, techados de piletas municipales, alcantarillas, etc”, comenzó diciendo.

Luego aclaró que “la concepción del gobierno nacional es impulsar las obras de infraestructura que hacen a la estrategia nacional” y en ese marco, valoró a la RN 40 como una de las más importantes del país, “que atraviesa todas las provincias del oeste”.

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, junto al gobernador Alfredo Cornejo y el titular de ARCA, Juan Pazo.

Entonces, aseguró: “En los próximos días se estará reiniciando la obra en Mendoza, desde Lavalle al Aeropuerto”.

“El presidente siempre dice no hablar de obra pública, sino de infraestructura porque también hay vías alternativas de financiamiento que no necesariamente tienen que venir del sector público”, consideró.

“Nosotros desde el Ministerio del Interior, con los puestos de frontera, estamos llevando adelante llamamientos de ofertas privadas para poder desarrollar y modernizarlos con servicios y recursos de inversión privada”, puso de ejemplo.

Y ratificó la reactivación: “En las próximas dos o tres semanas, el tramo del aeropuerto hasta Lavalle va a reiniciar y en la medida que haya disponibilidad se va a continuar esa obra”.