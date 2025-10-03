¿Aval o retirada? Javier Milei se reúne con José Luis Espert en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei está reunido esta noche con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires , José Luis Espert , en la Quinta de Olivos .

El Gobierno de Milei confirma la reactivación de un tramo de la obra de la Ruta 40 en Mendoza

Milei acordó con Macri construir tras las elecciones "los consensos para avanzar en reformas"

El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas y se da en medio de la polémica generada por la relación de Espert con el señalado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.