3 de octubre de 2025 - 21:52

¿Aval o retirada? Javier Milei se reúne con José Luis Espert en la Quinta de Olivos

El presidente recibe al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza después de que se confirmara que recibió U$D 200 mil de un empresario acusado de narcotráfico.

Milei reunió a su gabinete, fue visitado por Espert, y el escribió un tuit a Elon Musk (Redes sociales).
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas y se da en medio de la polémica generada por la relación de Espert con el señalado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Noticia en desarrollo

