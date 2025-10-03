¿Aval o retirada? Javier Milei se reúne con José Luis Espert en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei está reunido esta noche con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, en la Quinta de Olivos.
El presidente recibe al candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza después de que se confirmara que recibió U$D 200 mil de un empresario acusado de narcotráfico.
El presidente Javier Milei está reunido esta noche con el diputado y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires, José Luis Espert, en la Quinta de Olivos.
El encuentro fue confirmado por fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas y se da en medio de la polémica generada por la relación de Espert con el señalado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.
Noticia en desarrollo