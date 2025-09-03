Los Auténticos Decadentes vuelven a Mendoza con el Mi Vida Loca Tour 30 Años

Los Auténticos Decadentes vuelven a Mendoza para celebrar a lo grande los 30 años de una verdadera joya del rock y la música popular: Mi vida loca.

La legendaria banda se presentará el domingo 7 de septiembre, en el Auditorio Bustelo. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com (6 cuotas sin interés clientes Visa Banco Galicia).

Lanzado en julio de 1995, Mi vida loca es considerado una obra maestra de la música popular, un fenómeno cultural que dejó una huella profunda en la historia del rock en español.

Más allá de su éxito comercial, el impacto emocional de sus canciones es inconmensurable: La guitarra, El murguero, El pájaro vio el cielo y se voló, Diosa. Cada verso resuena con las ilusiones, alegrías y penas de millones de historias que atraviesan generaciones en América Latina.

La banda afirma:

"Mi vida loca nos llevó a un viaje inesperado. Estas canciones se transformaron y nos transformaron a nosotros mismos. Este aniversario es una oportunidad para resignificar este álbum y celebrarlo desde la madurez, la humildad y el orgullo de saber que, casi sin querer, escribimos una página muy importante en la historia de la música.”

Un espíritu disruptivo

Este álbum, fundamental en la discografía de Los Auténticos Decadentes, desafió las normas de su tiempo y dinamitó las fronteras del rock, apropiándose de géneros como la cumbia y el cuarteto, por entonces resistidos por la prensa especializada.

Ese espíritu anárquico y festivo le permitió a la banda alcanzar la masividad y consolidarse como una de las agrupaciones más icónicas e influyentes de la música popular.

La banda y la gira

El grupo está integrado por Gustavo “Cucho” Daniel Parisi, Gustavo “Nito” Eduardo Montecchia, Jorge Aníbal Serrano, Diego Hernán Demarco, Pablo Armesto, Martín “Moska” Damián Lorenzo, Gastón “El Francés” Bernardou, Eduardo Alberto Trípodi, Mariano Ramón Franceschelli, Guillermo “Capanga” Ricardo Eijo, Daniel Eduardo Zimbello y Pablo Rodríguez.

El Tour 30 Años recorrerá los principales escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa durante 2025 y 2026, con Mendoza como una de sus paradas más esperadas.

Trayectoria y últimos hitos

Los Auténticos Decadentes nacieron en 1986 en el barrio porteño de Almagro. Con 39 años de trayectoria, han recorrido escenarios de Argentina, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, sumando más de 2 billones de reproducciones en Spotify, 17 discos de estudio, un MTV Unplugged y múltiples premios nacionales e internacionales.

Entre sus producciones recientes se destaca ADN, una trilogía de discos con versiones de grandes clásicos de la música popular, junto a referentes como Los Palmeras, Andrés Calamaro, Miranda!, Rubén Rada, Natalia Lafourcade y León Gieco, entre otros.

En marzo de 2025, protagonizaron un hito histórico: tocar junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza en la Fiesta de la Cosecha, con arreglos de Gustavo “Popi” Spatocco.

Ficha del show

Día y hora: Domingo 7 de septiembre, 21 h

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo (Virgen del Carmen de Cuyo 610, Ciudad)

Entradas disponibles en Tuentrada.com -Clientes Visa Banco Galicia (6 cuotas sin interés)

Producción: Produce Crack Mendoza