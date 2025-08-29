Orgullo desde Gualtallary: Huentala Wines, premiada por Vinous Media

Huentala Wines celebra con orgullo un nuevo reconocimiento internacional: diez vinos de su catálogo fueron distinguidos por la prestigiosa publicación Vinous Media , a través de las calificaciones del periodista y crítico Joaquín Hidalgo, referente en la evaluación de vinos argentinos.

Huentala La Isabel Estate Cofermented Blend 2023 – 93 pts.

Huentala La Isabel Estate Chardonnay Barrel Fermented 2023 – 92 pts.

Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2024 - 92 pts.

Gran Sombrero Cabernet Sauvignon 2023 - 91 pts.

Gran Sombrero Malbec 2024 - 91 pts.

Sombrero Malbec 2024 - 91 pts.

Entre los comentarios destacados, sobresale el de Huentala La Isabel Estate Malbec 2022, calificado con 95 puntos, sobre el cual el experto señaló que “es expresivo, amplio y jugoso” y “ofrece una fluidez envolvente y un final pleno”. Por su parte, el Huentala Block Edition, Austral Block 19, Malbec 2022, con 94 puntos, fue descripto como “primario, compacto y jugoso”, presentándose “curiosamente suave al inicio” con un “final firme". En tanto, el Huentala Calizo Carmín Block 03, Malbec 2022, también reconocido con 94 puntos, se definió como “concentrado y rico en paladar, con taninos jugosos y finos” logrando “expresar con precisión aquello que busca transmitir”.

Estos puntajes reflejan el compromiso, la pasión y la búsqueda permanente de excelencia que guían el trabajo del equipo de Huentala Wines, transmitiendo en cada botella la identidad única de Gualtallary.

Fundada en 2013 por el reconocido crítico Antonio Galloni, Vinous se ha consolidado como una de las publicaciones más influyentes del mundo del vino. Sus escritores y especialistas recorren las principales regiones vitivinícolas del planeta, dialogan con enólogos y catan miles de etiquetas para brindar a los lectores análisis profundos y actualizados. Hoy, la publicación reúne más de 200.000 notas de cata, miles de artículos y entrevistas en video con referentes de la industria.

Desde Gualtallary hacia el mundo, Huentala Wines agradece a Vinous Media, a Joaquín Hidalgo por sus valiosas palabras y a cada persona que hace posible que la esencia de nuestro terruño se exprese en vinos reconocidos internacionalmente.

Más reconocimientos internacionales

Estos galardones se suman a otros hitos recientes en la trayectoria de la bodega. Según el International Wine Challenge (IWC), una de las competiciones más prestigiosas y exigentes del mundo, el mejor vino tinto argentino 2025 pertenece a Huentala Wines. El gran premiado, La Isabel Estate Cofermented Blend 2023, obtuvo la máxima distinción del certamen con 96 puntos y Doble Medalla de Oro, consagrándose como ganador de dos trofeos: Mejor Vino Tinto de Argentina y Mejor Blend de Malbec.

SOBRE HUENTALA WINES

Huentala Wines, perteneciente al Grupo Huentala -grupo empresario liderado por Julio Camsen-, cuenta con un terreno de 230 hectáreas en Gualtallary, una zona privilegiada del Valle de Uco, ubicada a 1400 msnm, al pie de la Cordillera de los Andes.

La bodega abre sus puertas al turismo ofreciendo visitas guiadas, degustaciones y una recorrida al parque de esculturas de gran tamaño, así como también una propuesta gastronómica de menús temáticos en el restaurante "Rastro by Huentala Wines".

Por otro lado, los turistas pueden visitar la sede de Huentala Wines en pleno centro de la ciudad de Mendoza, situada en el edificio del Hualta Winery Hotel Curio Collection By Hilton, primer y único hotel bodega urbano de América.

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.