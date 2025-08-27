9 regalos originales para las maestras y maestros en su día

Se acerca el Día del Maestro y muchos padres se preguntan cómo agradecer de manera especial a quienes acompañan a sus hijos todo el año. Grupo Huentala ofrece propuestas originales y con valor agregado: experiencias de descanso, bienestar y gastronomía para sorprender a los docentes con un obsequio diferente.

Paquete 1: Alojamiento + Menú ejecutivo en La Cabrera Mendoza (2 personas)

• Acceso a Neptune Spa, piscina climatizada, fitness center.

• Almuerzo o cena en La Cabrera (Menú ejecutivo de 3 pasos).

Tarifas: Huentala Hotel: ARS 190.000 finales / Sheraton Mendoza Hotel: ARS 210.000 finales / Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: ARS 220.000 finales.

Paquete 2: Alojamiento + Tratamiento de Spa a elección, dos opciones (2 personas)

Incluye:

• Alojamiento en habitación clásica base doble.

• Desayuno americano buffet.

• Acceso a Neptune Spa, piscina climatizada, fitness center.

• Tratamiento de spa a elección: masajes descontracturantes o relajantes de 30 min. o tratamiento facial express de 30 min.

Tarifas: Huentala Hotel: ARS 200.000 finales / Sheraton Mendoza Hotel: ARS 220.000 finales / Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: ARS 230.000 finales.

Consultas y reservas: +54 9 2614 16-5835

Ubicaciones:

Huentala Hotel: Primitivo de la Reta 1007, Ciudad de Mendoza. IG: @huentalahotel

Sheraton Mendoza Hotel: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza. IG: @sheraton_mendoza

Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton: Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza. IG: @hualtahotel

*Solo con reserva previa. Sujeto a disponibilidad. No acumulable con otras promociones. Disponible para reservas realizadas del 20/08/25 al 13/09/25. Válido para ser usado del 10/09/25 al 30/09/25.

Habitación doble Sheraton Mendoza Hotel

GASTRONOMÍA

Cena para 2 en La Cabrera Mendoza: Incluye entrada, plato principal y café con petit four. Con agua mineral con o sin gas y una copa de vino Línea Gran Sombrero de Huentala Wines. (Consultar menú)

Una experiencia gastronómica de cocina argentina con cortes selectos y ambiente acogedor.

Valor: $60.000 p/2 personas

Horario cena: todos los días, de 20 a 23:30 h. (Horario almuerzos: 12:30 a 16:30 h)

Dirección: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

IG: @lacabreramendoza / @hualtahotel

Cena para 2 en La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino: Incluye entrada, plato principal y postre. Con agua mineral con o sin gas y una copa de vino Línea Gran Sombrero de Huentala Wines. (Consultar menú)

Cocina italo-argentina con menú cuidadosamente seleccionado.

Valor: $60.000 p/2 personas

Horario: todos los días, de 20 a 2 h.

Dirección: Huentala Hotel, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

IG: @huentalahotel

Cócteles y experiencia en Jacarandá Garden Bar: 2 cócteles de autor y 2 platitos en un entorno único.

Valor: $40.000 p/2 personas

Dirección: Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton, Primitivo de la Reta 1015, Ciudad de Mendoza.

IG: jacaranda.gardenbar

Almuerzo en Rastro by Huentala Wines en Gualtallary, Valle de Uco: Experiencia de 4 pasos, dentro de los cuales hay alternativas para elegir y armar su propio menú. Incluye 1 botella de vino Gran Sombrero.

Menú exclusivo con platos destacados de nuestra cocina, ideal para quienes buscan una experiencia gastronómica diferente.

Valor: $150.000 p/2 personas.

Dirección: Camino Estancia Silva s/n, Gualtallary, Tupungato.

IG: @huentalawines

Consultas y reservas: +54 9 2614 16-5835

*Solo con reserva previa. Sujeto a disponibilidad. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 30/09/25.

Desayunos y meriendas en Sheraton Mendoza Hotel

DÍAS DE SPA

Neptune Spa, ubicado en Sheraton Mendoza Hotel, ofrece variadas experiencias de bienestar y relax.

Opción 1: Día de spa con masaje de 30min + Degustación dulce & salado con infusión y copa de espumante + Obsequio Crema Uvas. Duración 4hs.

Degustación: 3 sándwich de jamón y queso petit y 3 macarons + infusión caliente + copa de espumante Sombrero Extra Brut de Pinot Noir.

Obsequio crema uvas corporal 200ml.

Valor: $360.000 p/4 personas.

Opción 2: Día de spa clásico (3hs) en Neptune Spa + Pizza y cerveza para 4 en Restaurante Acequias + Obsequio Crema Uvas. Duración total 5 hs.

Uso de instalaciones: Piscina cubierta, hidromasaje, saunas, salas de relax, gimnasio. Living bar con fruta y agua.

Obsequio crema uvas corporal 200ml

Acequias Restaurant: variedad de pizzas y 4 chops de cerveza. (una pizza 4 porciones por persona)

Valor: $240.000 p/4 personas

Opción 3: Día de spa con masaje de 50min + Degustación dulce & salado con infusión y copa de espumante + Obsequio Crema Uvas. Duración 4hs.

Degustación: 3 sándwich de jamón y queso petit y 3 macarons + infusión caliente + copa de espumante Sombrero Extra Brut de Pinot Noir.

Obsequio crema uvas corporal 200ml

Valor: $210.000 p/2 personas

Dirección: Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

IG: @sheraton_mendoza

Consultas y reservas: +54 9 2614 16-5835

*Solo con reserva previa. Sujeto a disponibilidad. No acumulable con otras promociones. Válido hasta el 30/09/25.

Piscina Sheraton Mendoza Hotel

Atardecer en Mendoza

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton. Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes” -promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.