23 de agosto de 2025 - 21:43

AMBAS Estética Integral abre sus puertas en Luján de Cuyo

Tres amigas y profesionales unieron sus sueños para dar vida a un espacio inclusivo en Luján de Cuyo que combina tecnología, métodos naturales y una mirada integral del bienestar.

Ambas Estética Integral (1)
Ambas Estética Integral (9)
Ambas Estética Integral (3)
Ambas Estética Integral (11)
Ambas Estética Integral (2)
Ambas Estética Integral (10)
Ambas Estética Integral (12)
Ambas Estética Integral (4)
Ambas Estética Integral (8)
Ambas Estética Integral (6)
Ambas Estética Integral (7)
Ambas Estética Integral (5)

El pasado 12 de agosto, el Paseo Funes celebró la llegada de un nuevo espacio dedicado al bienestar y la belleza: AMBAS Estética Integral. Ubicado en la esquina de calle Terrada y Ruta 60, este centro se presenta como una propuesta revolucionaria que busca redefinir el cuidado personal en la región.

Leé además

un clasico restaurante mendocino renace con nueva identidad

Un clásico restaurante mendocino renace con nueva identidad

Por Redacción
Fecovita tiene un nuevo lugar para mostrar sus productos en CABA. 

Fecovita llega a Buenos Aires: presentación de su cooperativa y nuevas oficinas

Por Redacción

AMBAS es el sueño de tres amigas y profesionales apasionadas por la belleza natural: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano. Su visión va mucho más allá de los tratamientos estéticos tradicionales, ya que buscan crear un espacio donde todas las personas se sientan bienvenidas, cómodas y valoradas, sin importar su género.

"Nuestra meta es ofrecer un servicio integral con una visión realmente inclusiva", comentan las socias. "Queremos que cada persona que nos visite se sienta cuidada y atendida de forma personalizada. Para nosotros, la verdadera belleza reside en el bienestar total, y esa es nuestra misión".

La inauguración de AMBAS Estética Integral no fue solo la apertura de un nuevo negocio, sino la celebración de un sueño compartido entre tres mujeres: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano. Fue un evento íntimo y emotivo, lleno de alegría, donde las fundadoras estuvieron rodeadas de familiares y amigos.

Detrás de este proyecto se encuentran tres amigas apasionadas por sus trabajos y dedicadas a la belleza natural.

AMBAS Estética Integral se especializa en una amplia gama de tratamientos que combinan métodos naturales con tecnología de vanguardia. La filosofía del lugar se centra en ofrecer soluciones a medida, diseñando un plan específico para cada cliente y garantizando resultados efectivos.

Este nuevo espacio se perfila como un referente en el cuidado personal en Luján de Cuyo, brindando una propuesta completa y empática para quienes buscan equilibrio y bienestar en su rutina diaria.

Para conocer la oferta completa de tratamientos, los interesados pueden visitar su perfil oficial de Instagram: @ambas.esteticaintegral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

francos abre un nuevo local: donde comer las empanadas mas grandes de mendoza

Francos abre un nuevo local: dónde comer las empanadas más grandes de Mendoza

Por Redacción
Yacopini Chevrolet presentó el Spark en Mendoza.

Chevrolet Yacopini presentó los nuevos Onix, Tracker y el adorable Spark, la sensación del evento

Por Cristian Ortega
academia ccu: una herramienta para que las pymes crezcan

Academia CCU: una herramienta para que las Pymes crezcan

Por Redacción
bootcamp empresarial mendoza 2025 : una alianza publico-privada para potenciar el talento y la innovacion en la region

BOOTCAMP EMPRESARIAL MENDOZA 2025 : Una alianza público-privada para potenciar el talento y la innovación en la región

Por Redacción Sociedad