AMBAS Estética Integral abre sus puertas en Luján de Cuyo

El pasado 12 de agosto, el Paseo Funes celebró la llegada de un nuevo espacio dedicado al bienestar y la belleza : AMBAS Estética Integral . Ubicado en la esquina de calle Terrada y Ruta 60, este centro se presenta como una propuesta revolucionaria que busca redefinir el cuidado personal en la región.

AMBAS es el sueño de tres amigas y profesionales apasionadas por la belleza natural: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano . Su visión va mucho más allá de los tratamientos estéticos tradicionales, ya que buscan crear un espacio donde todas las personas se sientan bienvenidas, cómodas y valoradas, sin importar su género.

"Nuestra meta es ofrecer un servicio integral con una visión realmente inclusiva", comentan las socias. "Queremos que cada persona que nos visite se sienta cuidada y atendida de forma personalizada. Para nosotros, la verdadera belleza reside en el bienestar total, y esa es nuestra misión".

La inauguración de AMBAS Estética Integral no fue solo la apertura de un nuevo negocio, sino la celebración de un sueño compartido entre tres mujeres: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano . Fue un evento íntimo y emotivo, lleno de alegría, donde las fundadoras estuvieron rodeadas de familiares y amigos.

Detrás de este proyecto se encuentran tres amigas apasionadas por sus trabajos y dedicadas a la belleza natural.

AMBAS Estética Integral se especializa en una amplia gama de tratamientos que combinan métodos naturales con tecnología de vanguardia. La filosofía del lugar se centra en ofrecer soluciones a medida, diseñando un plan específico para cada cliente y garantizando resultados efectivos.

Este nuevo espacio se perfila como un referente en el cuidado personal en Luján de Cuyo, brindando una propuesta completa y empática para quienes buscan equilibrio y bienestar en su rutina diaria.

Para conocer la oferta completa de tratamientos, los interesados pueden visitar su perfil oficial de Instagram: @ambas.esteticaintegral.