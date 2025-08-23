AMBAS Estética Integral abre sus puertas en Luján de Cuyo

El pasado 12 de agosto, el Paseo Funes celebró la llegada de un nuevo espacio dedicado al bienestar y la belleza: AMBAS Estética Integral. Ubicado en la esquina de calle Terrada y Ruta 60, este centro se presenta como una propuesta revolucionaria que busca redefinir el cuidado personal en la región.
AMBAS es el sueño de tres amigas y profesionales apasionadas por la belleza natural: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano. Su visión va mucho más allá de los tratamientos estéticos tradicionales, ya que buscan crear un espacio donde todas las personas se sientan bienvenidas, cómodas y valoradas, sin importar su género.
"Nuestra meta es ofrecer un servicio integral con una visión realmente inclusiva", comentan las socias. "Queremos que cada persona que nos visite se sienta cuidada y atendida de forma personalizada. Para nosotros, la verdadera belleza reside en el bienestar total, y esa es nuestra misión".
La inauguración de AMBAS Estética Integral no fue solo la apertura de un nuevo negocio, sino la celebración de un sueño compartido entre tres mujeres: Eliana Caramazza, Melisa Vera y Andrea Da Passano. Fue un evento íntimo y emotivo, lleno de alegría, donde las fundadoras estuvieron rodeadas de familiares y amigos.
AMBAS Estética Integral se especializa en una amplia gama de tratamientos que combinan métodos naturales con tecnología de vanguardia. La filosofía del lugar se centra en ofrecer soluciones a medida, diseñando un plan específico para cada cliente y garantizando resultados efectivos.
Este nuevo espacio se perfila como un referente en el cuidado personal en Luján de Cuyo, brindando una propuesta completa y empática para quienes buscan equilibrio y bienestar en su rutina diaria.
Para conocer la oferta completa de tratamientos, los interesados pueden visitar su perfil oficial de Instagram: @ambas.esteticaintegral.