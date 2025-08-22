Fecovita llega a Buenos Aires: presentación de su cooperativa y nuevas oficinas

El Grupo Fecovita, una de las principales cooperativas vitivinícolas de Argentina, desembarcó en Buenos Aires con la apertura de sus nuevas oficinas y el relanzamiento de marcas tradicionales como Resero, Estancia Mendoza y Canciller.

La presentación tuvo lugar en la sede de CONINAGRO, en Capital Federal, y contó con la presencia de referentes del sector, clientes, proveedores y medios especializados.

El objetivo de esta movida es consolidar su presencia en la ciudad y el Gran Buenos Aires , donde hasta el momento solo comercializaba el 10% de los 18 millones de litros que vende por mes en el país.

Durante la presentación , Rubén Panella, presidente del grupo, remarcó: “ En el resto del país tenemos una muy buena performance de ventas, pero Buenos Aires siempre ha sido nuestra cuenta pendiente ”.

Por su parte, Juan Ángel Rodríguez, gerente general de Fecovita , explicó: “ Nuestras nuevas oficinas ofrecerán una mayor versatilidad por la cercanía de nuestros equipos comerciales con los distribuidores que están ubicados en su mayoría en zona sur. Nuestra Casa Matriz está a mil kilómetros de distancia y vemos fundamental tener un espacio que nos permita mantener un networking más fluido con nuestros socios estratégicos de la plaza”.

Una sucursal en La Boca para estar más cerca de los distribuidores

Las nuevas oficinas de Fecovita estarán en Avenida Regimiento Patricios al 1.000, dentro del complejo Molina Ciudad, en el barrio de La Boca. El espacio fue elegido por su cercanía con los distribuidores de zona sur, que representan un punto clave para la comercialización en la región.

La sucursal quedará a cargo de Eugenio Mangioni, con amplia trayectoria en la comercialización de vinos y productos masivos en la plaza porteña. Durante la presentación, el vicepresidente de CONINAGRO, Marcelo Federici, acompañó el anuncio como representante del sector cooperativo.

Producción récord y perspectivas del consumo

El presidente de la cooperativa, Rubén Panella, se refirió al desempeño reciente del sector: “Tuvimos una cosecha récord para el sistema. Nuestros productores integrados han entregado más de 3 millones de quintales de uva al sistema”.

Fecovita (2) Claudio Medichi junto a Juan Ángel Rodríguez, gerente general del Grupo Fecovita. Fecovita

En relación al mercado, se mostró optimista: “Vemos que poco a poco el consumo se está reactivando y esperamos que el vino no sea la excepción”.

El Grupo Fecovita integra a más de 5.000 productores organizados en 29 cooperativas, que trabajan unas 25.000 hectáreas de viñedos en Mendoza. La organización da empleo directo a más de 1.000 personas y concentra alrededor del 30% del mercado argentino de vinos.

Su estructura se apoya en 11 unidades comerciales y más de 1.200 socios estratégicos, con una red de distribución que abastece a todo el país. Con la apertura de oficinas en Buenos Aires, la cooperativa apunta a mejorar la logística y fortalecer la relación con los distribuidores locales.

Fecovita (1) Eugenio Mangoni, nuevo gerente de la sucursal Buenos Aires y Daniel Tobares, gerente comercial del grupo. Fecovita

Proyección internacional y desafío en el mercado interno

Además de su fuerte presencia en el país, Fecovita exporta sus productos a más de 40 países y cuenta con dos oficinas en el exterior. Sus marcas emblemáticas han ganado reconocimiento en distintos mercados internacionales.

El desafío inmediato, sin embargo, está en consolidar el crecimiento en Buenos Aires, una de las plazas más competitivas de la Argentina. Según Rodríguez, “mantener un contacto más directo con la plaza nos permite ofrecer soluciones más ágiles a nuestros clientes”.