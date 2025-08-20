BOOTCAMP EMPRESARIAL MENDOZA 2025 : Una alianza público-privada para potenciar el talento y la innovación en la región

Mendoza se prepara para vivir la segunda edición del Bootcamp Empresarial, un encuentro clave que une al sector público y privado para potenciar el talento, la innovación y el desarrollo económico de la región.

Emprendedores de Mendoza, mano a mano con franquicias rentables

El evento, organizado por el Ministerio de Producción, a través de la Subsecretaría de Empleo y Capacitación, del Gobierno de Mendoza y acompañado por la Unión Industrial Joven, se presenta como un programa ejecutivo presencial diseñado para transformar la manera de liderar en el actual ecosistema de negocios. El evento se realizará el viernes 5 de septiembre de 2025, de 8:00 a 19:00 h, en el Hotel Hilton Mendoza.

El bootcamp convoca a grandes, medianas y pequeñas empresas que apuestan por la formación de sus equipos, la profesionalización de sus procesos y el fortalecimiento de sus vínculos estratégicos como así también a profesionales independientes que buscan su crecimiento laboral.

Esta iniciativa reúne a más de 650 participantes en una jornada intensiva de capacitación, intercambio y networking, con referentes del ámbito empresarial, industrial y público, con el objetivo de fortalecer el capital humano, impulsar la transformación digital y promover el crecimiento económico regional, Además, busca mejorar las habilidades comerciales de los asistentes, invitando al sector empresarial a potenciar sus capacidades de venta, adaptarse a los desafíos y oportunidades que presentan las nuevas tecnologías.

Las empresas que ya se sumaron y están acompañando el Bootcamp Empresarial Vol. II son: Grupo Barbagallo,Talca, Suma Salud , Oscar David, Halpern, Villavicencio , Sercom , AGP , Norfer SRL , Vitsa Soluciones Ambientales S.A , Municipalidad de Las Heras , Wine House, Municipalidad de Ciudad, Serprisa.

Empresas comprometidas con la articulación público- privada y la generación de talento local, impulsada por el Gobierno de Mendoza. Entendiendo que este tipo de alianzas refuerzan el capital humano de la provincia, generando crecimiento y desarrollo en los diversos sectores.

Un programa diseñado para el alto impacto

08:00 h – Acreditaciones

08:30 h – Acto inaugural, con la presencia del Gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y el Presidente de la UIA Martín Rappallini.

09:20 h – Panel empresarial “De la idea al impacto: empresas que transforman”, con la participación de:

Santiago Siri – Emprendedor y activista tecnológico. Fundador de Democracy Earth Foundation y referente internacional en tecnología cívica, blockchain e inteligencia artificial aplicada a la innovación social.

Florencia Sosa – Investor, influencer y CEO de ECA y Minerva Farmacias. Empresaria e innovadora tecnológica, impulsora de la igualdad de género y creadora de proyectos que combinan tecnología, ancestralidad y desarrollo social.

11:30 h – Presentación de Grupo Set.

El Grupo Set Latam cuenta con más de 20 años de trayectoria y ha diseñado experiencias ejecutivas para empresas en Disney, la NASA y Toyota Japón.

14:30 a 19:00 h – Formación ejecutiva de Grupo Set “Ventas sin humo”, a cargo de:

Jonatan Loidi: Conferencista y consultor internacional, especialista en estrategia y liderazgo empresarial.

Julián “Gaita” González: Consultor en ventas y marketing, con experiencia en entrenamientos ejecutivos para empresas líderes a nivel mundial.

Tickets

Las entradas ya están disponibles y pueden adquirirse de forma online a través de EntradaWeb.

Segunda preventa (13 al 22 de agosto)

Tercera preventa (23 de agosto al 3 de septiembre)

Se recomienda asegurar el lugar con anticipación, ya que el cupo es limitado.

Un espacio para aprender, conectar y transformar

El Bootcamp Empresarial Mendoza ofrece un entorno único donde charlas inspiradoras, capacitaciones prácticas y oportunidades de networking se combinan para generar nuevas ideas, alianzas y proyectos. Es una cita clave para quienes buscan estar a la vanguardia en habilidades comerciales, innovación tecnológica y transformación digital.

Fecha: Viernes 5 de septiembre de 2025

Horario: 8:00 a 19:00 h

Lugar: Hotel Hilton Mendoza

Organizan:

Subsecretaría de Empleo y Capacitación

Ministerio de Producción

Gobierno de Mendoza

Más información en @bootcampmendoza