25 de agosto de 2025 - 17:55

Dalvian celebró el Día del Niño con un mágico viaje al "Sentiverso" ante una multitud

El esperado festejo del conjunto residencial Dalvian convocó a 6.500 personas este pasado domingo 24 de agosto, de 11 a 18 h, en una celebración que cada año crece en entretenimiento y propuestas gastronómicas para toda la familia.

Día del Niño en el Dalvian (1)
Por Redacción

El predio del Golf y las instalaciones del Club Dalvian se transformaron en escenarios de múltiples juegos y shows, todo pensado para los niños. En esta edición, más de 35 juegos, 20 food trucks y 45 sponsors hicieron posible esta gran fiesta, consolidándola como el evento más grande y esperado por la comunidad.

Bajo la consigna de "Un viaje por el universo de las emociones", el evento invitó a los chicos a convertirse en exploradores del Sentiverso, un universo mágico donde cada personaje representó una emoción clave para su crecimiento interior. El objetivo fue que pudieran reconocer, expresar y entender lo que sienten, aprendiendo que todas las emociones son importantes.

Los guías de esta aventura fueron los personajes del Sentiverso:

  • Lumi: enseñó a valorar lo simple y compartir con entusiasmo.

  • Grati: representó la gratitud, que fortalece los vínculos y la autoestima.

  • Sombrax: mostró que el miedo es una alarma útil para prepararse.

  • Voltix: simbolizó el entusiasmo como combustible para iniciar proyectos.

  • Neblix: enseñó que compartir y autorrefugiarse reduce el peso emocional.

Junto a ellos, los niños vivieron aventuras y juegos que los ayudaron a conectarse consigo mismos y con los demás. Fue un evento extraordinario, con estaciones de juego para todas las edades: inflables, tirolesa sobre lagunas, tiro al blanco, puente colgante, kayak, palestra, paintball, paseos en caballo, plaza blanda, toro mecánico, pelotas chocadoras, tiro al blanco gigante y mucho más.

La jornada contó con la conducción de la carismática Ornella Ferrara, quien animó a grandes y chicos durante todo el día. Uno de los momentos más emocionantes fue el sorteo de increíbles premios que mantuvo a las familias expectantes. Entre los afortunados ganadores se entregaron 2 notebooks, 10 bicicletas, una PlayStation 5, una estadía en Puesto del Indio y mucho más.

Un variado patio de comidas y un clima de pura alegría completaron la propuesta que cada año disfrutan miles de familias de Dalvian. El toque final para concluir la jornada estuvo a cargo de la Banda Paraíso, que hizo vibrar a todos con su música.

