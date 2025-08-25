Dalvian celebró el Día del Niño con un mágico viaje al "Sentiverso" ante una multitud

El predio del Golf y las instalaciones del Club Dalvian se transformaron en escenarios de múltiples juegos y shows, todo pensado para los niños. En esta edición, más de 35 juegos, 20 food trucks y 45 sponsors hicieron posible esta gran fiesta, consolidándola como el evento más grande y esperado por la comunidad.
Bajo la consigna de "Un viaje por el universo de las emociones", el evento invitó a los chicos a convertirse en exploradores del Sentiverso, un universo mágico donde cada personaje representó una emoción clave para su crecimiento interior. El objetivo fue que pudieran reconocer, expresar y entender lo que sienten, aprendiendo que todas las emociones son importantes.
Los guías de esta aventura fueron los personajes del Sentiverso:
Día del Niño en el Dalvian (3)
Junto a ellos, los niños vivieron aventuras y juegos que los ayudaron a conectarse consigo mismos y con los demás. Fue un evento extraordinario, con estaciones de juego para todas las edades: inflables, tirolesa sobre lagunas, tiro al blanco, puente colgante, kayak, palestra, paintball, paseos en caballo, plaza blanda, toro mecánico, pelotas chocadoras, tiro al blanco gigante y mucho más.
La jornada contó con la conducción de la carismática Ornella Ferrara, quien animó a grandes y chicos durante todo el día. Uno de los momentos más emocionantes fue el sorteo de increíbles premios que mantuvo a las familias expectantes. Entre los afortunados ganadores se entregaron 2 notebooks, 10 bicicletas, una PlayStation 5, una estadía en Puesto del Indio y mucho más.
Un variado patio de comidas y un clima de pura alegría completaron la propuesta que cada año disfrutan miles de familias de Dalvian. El toque final para concluir la jornada estuvo a cargo de la Banda Paraíso, que hizo vibrar a todos con su música.