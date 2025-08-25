Dalvian celebró el Día del Niño con un mágico viaje al "Sentiverso" ante una multitud

El esperado festejo del conjunto residencial Dalvian convocó a 6.500 personas este pasado domingo 24 de agosto, de 11 a 18 h, en una celebración que cada año crece en entretenimiento y propuestas gastronómicas para toda la familia.

El predio del Golf y las instalaciones del Club Dalvian se transformaron en escenarios de múltiples juegos y shows, todo pensado para los niños. En esta edición, más de 35 juegos, 20 food trucks y 45 sponsors hicieron posible esta gran fiesta, consolidándola como el evento más grande y esperado por la comunidad.

Bajo la consigna de "Un viaje por el universo de las emociones", el evento invitó a los chicos a convertirse en exploradores del Sentiverso, un universo mágico donde cada personaje representó una emoción clave para su crecimiento interior. El objetivo fue que pudieran reconocer, expresar y entender lo que sienten, aprendiendo que todas las emociones son importantes.

Los guías de esta aventura fueron los personajes del Sentiverso:

Lumi : enseñó a valorar lo simple y compartir con entusiasmo.

Grati : representó la gratitud, que fortalece los vínculos y la autoestima.

Sombrax : mostró que el miedo es una alarma útil para prepararse.

Voltix : simbolizó el entusiasmo como combustible para iniciar proyectos.

Neblix: enseñó que compartir y autorrefugiarse reduce el peso emocional.

Día del Niño en el Dalvian (3) Junto a ellos, los niños vivieron aventuras y juegos que los ayudaron a conectarse consigo mismos y con los demás. Fue un evento extraordinario, con estaciones de juego para todas las edades: inflables, tirolesa sobre lagunas, tiro al blanco, puente colgante, kayak, palestra, paintball, paseos en caballo, plaza blanda, toro mecánico, pelotas chocadoras, tiro al blanco gigante y mucho más.