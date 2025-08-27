La Indicación Geográfica Los Chacayes renueva sus autoridades y apunta al crecimiento internacional

La Asociación Civil de Productores de Los Chacayes, en Mendoza, renovó su comisión directiva con el objetivo de fortalecer la Indicación Geográfica (IG) y consolidar la identidad de sus vinos.
La IG Los Chacayes renueva su comisión directiva en Mendoza para fortalecer su identidad, consolidar el terroir y proyectarse internacionalmente.
Las nuevas autoridades buscan potenciar el reconocimiento del terroir de la región ante la industria y los consumidores de todo el mundo. Lucas Giménez, de La Coste de los Andes, fue designado presidente, acompañado por Andrés Rosberg, de Finca Los Arbolitos, como vicepresidente.
La renovación de la comisión también apunta a dar continuidad al trabajo de difusión del terroir, aumentando el prestigio de Los Chacayes en la Argentina y a nivel internacional.
La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Lucas Giménez (La Coste de los Andes)
Vicepresidente: Andrés Rosberg (Finca Los Arbolitos)
Secretario: Cristian Moor (Matervini)
Tesorero: Thibault Lepoutre (Piedra Negra)
Vocal titular: Lucas Löwi (Terrazas de los Andes)
Vocal suplente: Gustavo Ursumarso (Casa de Uco)
La Comisión Revisora de Cuentas quedó integrada por Duffy Crane (The Vines) como revisor titular y Brian Eddi (Alpasión) como revisor suplente.
Sobre los objetivos de la nueva gestión, Lucas Giménez afirmó textualmente: “El objetivo de la nueva comisión es seguir consolidando a la Indicación Geográfica (IG) Los Chacayes a través de la asociación en la Argentina y el mundo, dándole continuidad al trabajo que se viene realizando desde nuestros inicios. En estos años se ha aumentado notablemente el número de socios y, gracias a una clara comunicación de la región, se viene logrando un creciente reconocimiento de su potencial vitivinícola”.
Actualmente, la IG Los Chacayes agrupa a 26 productores y bodegas, entre las que se encuentran Ver Sacrum, Bodega Piedra Negra, El Enemigo, Súper Uco, Corazón del Sol, Bianchi, Casa de Uco, Terrazas de los Andes, La Coste de los Andes, Finca Los Arbolitos, The Vines y Alpasión.
La Asociación Civil Los Chacayes fue creada en 2019 con el objetivo de difundir el terroir y la identidad de los vinos de la región. La designación de Indicación Geográfica (IG) por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) en 2017 permitió profundizar el estudio del territorio, mejorar infraestructura y servicios, y comunicar las particularidades de la zona.
Los productores destacan que el terroir de Los Chacayes es único por su ubicación en el Valle de Uco, la altitud, la amplitud térmica y la flora autóctona, factores que aportan personalidad marcada a sus vinos.
Cada bodega realiza un trabajo meticuloso para reflejar estas características, consolidando la reputación de la IG a nivel nacional e internacional. La nueva comisión directiva buscará que este reconocimiento siga creciendo y que Los Chacayes continúe destacándose dentro del mapa vitivinícola de Mendoza.