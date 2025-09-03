Un chico en Luján de Cuyo cruzó por delante de un micro al bajar y fue atropellado: quedó en grave estado

Ocurrió esta tarde en la calle Sáenz Peña al 1900. Fue diagnosticado con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano moderado.

Un adolescente de 15 años permanece internado en grave estado tras haber sido embestido por un vehículo en Luján de Cuyo. El hecho ocurrió este miércoles al mediodía, cuando la víctima descendió de un colectivo y, al intentar cruzar la calle, fue alcanzado por un auto compacto.

El siniestro se produjo alrededor de las 13.24 en calle Sáenz Peña al 1900. Según informó el parte policial entregado a Los Andes, el menor, llamado Máximo, bajó de un micro e intentó cruzar la calle por delante del mismo. Se puede decir que “cruzó sin mirar”, teniendo en cuenta la explicación oficial.

En ese momento, fue atropellado por un Fiat Mobi conducido por una mujer de 70 años, identificada como Elba.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió al adolescente en el lugar y lo trasladó de urgencia al Hospital Lagomaggiore. Allí fue diagnosticado con politraumatismos y un traumatismo encéfalo craneano moderado, quedando internado en delicado estado de salud bajo control médico.