Patricia Kadgien, hija de un exfuncionario nazi, y su esposo, tenían la pintura “Retrato de una dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi. Ambos están bajo prisión domiciliaria.

Entregó una pintura robada por nazis en la Segunda Guerra Mundial y la imputaron por encubrimiento.

La hija de un exfuncionario nazi, Patricia Kadgien, y su esposo, Juan Carlos Cortegoso, fueron imputados este jueves por el delito de encubrimiento agravado en la causa que investiga el contrabando de la pintura “Retrato de una dama”, del artista italiano Giuseppe Ghislandi, robada durante la Segunda Guerra Mundial en Países Bajos.

El caso tomó notoriedad luego de que el fiscal general Daniel Adler, titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, confirmara que el abogado del matrimonio había entregado la obra a la Justicia.

El cuadro, denunciado como sustraído durante la ocupación nazi, había sido identificado en Argentina a partir de una investigación del diario neerlandés Algemeen Dagblad, que reconoció la pintura en las fotografías de un aviso inmobiliario publicado en un portal local.

"Retrato de una dama", del artista italiano Giuseppe Ghislandi, fue robada en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la recuperación de la obra, el fiscal federal Carlos Martínez formalizó la imputación contra Kadgien y Cortegoso, señalando que intentaron ocultar la pintura pese a que habían advertencias sobre su búsqueda internacional. Ambos continuarán bajo prisión domiciliaria, mientras que el cuadro quedó bajo resguardo de la Fiscalía.