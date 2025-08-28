28 de agosto de 2025 - 19:45

La nueva serie de Tini Stoessel refleja paralelismos con su vida real: depresión y ansiedad

La salud mental y la música, la conexión entre su historia personal y el personaje de Disney+

Tini Stoessel y Miranda, su personaje de Quebranto.

Tini Stoessel y Miranda, su personaje de "Quebranto".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

En 2024 Tini Stoessel reveló abiertamente la lucha que ha tenido con la depresión y los momentos familiares complicados que atravesó. Un paralelismo que cobra sentido con el lanzamiento de su nueva serie de Disney+, que si bien es ficcional, toma de la cantante un punto clave: hablar de salud mental y de la música como sanación.

Sinopsis de “Quebranto”

Embed - Quebranto | Tráiler Oficial | Disney+

Miranda, una joven argentina criada con amor por su familia adoptiva, vuelve a México a investigar su origen. Con la ayuda de Leo, el guardaespaldas que su familia contrató, descubre con dolor que no fue abandonada, sino que de bebé fue arrebatada de los brazos de su madre biológica.

Vínculo entre Miranda y Tini

A simple vista, parece que hay poco vínculo con la vida de Tini; sin embargo, desde las primeras escenas se muestran los ataques de ansiedad y episodios de crisis que atraviesa su personaje, una pianista concertista. Con una tara para tocar en los escenarios, conectarse con su pasado y su historia familiar parece ser la respuesta.

Hay puntos en común en esos ataques de pánico, en esa ansiedad, en esa angustia y en ese recordatorio de hablar, de animarme, de hacerme esas preguntas incómodas, que a veces no te gustan o no te animás a hacerte. Es meterte en lugares oscuros. Y creo que todos estos personajes nos vienen a enseñar la importancia de animarse a hablar”, contó en una entrevista con Clarín.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FcoTiniVzla_/status/1959255517043265546&partner=&hide_thread=false

En la vida real, la cantante lanzó en 2024 “Un mechón de pelo”, un disco distinto a los de pop y música urbana que venía presentando. Se trata de un material introspectivo donde en sus canciones cuenta cómo vivía con depresión y episodios de su pasado que la afectaron.

Se trata de la internación y enfermedad de su padre,Alejandro Stoessel, quien estuvo un mes en terapia intensiva a principios de 2022 por una grave hemorragia estomacal, e incluso de un juicio con Marcelo Tinelli por los derechos de la serie “Patito Feo”, que casi deja a la familia Stoessel en la quiebra.

"Miranda también me vino a recordar muchas cosas a mí. Esto es re personal, pero me preguntaron dónde quería tener las heridas. Porque era algo que a mí, para poder hacerlo, se me hacía como algo que yo ya había encarnado de alguna manera. Y eso se cuidó y se respetó mucho", explicó.

