La transmisión en vivo por Instagram de las torturas a Morena, Brenda y Lara: "Así le va a quien me roba"

El aberrante desenlace que sufrieron las jóvenes de 20 y 15 años fue enviado como mensaje disciplinador de un jefe narco peruano.

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron torturadas hasta ser asesinadas, tal como fue transmitido en vivo por Instagram por un poderoso jefe narco para un grupo cerrado de seguidores y confirmó luego el Ministerio de Seguridad bonaerense.

De acuerdo a la investigación, la banda habría engañado el viernes a las chicas con una falsa invitación a una fiesta en la que les ofrecían 300 dólares a cada una. Sin embargo, la trampa estaba vinculada a un hecho previo: la sospecha de que Lara habría sustraído varios kilos de cocaína a un ladero del capo narco, con base en la villa 1-11-14 del Bajo Flores (CABA).

El propio jefe de la organización, de acuerdo al relato de testigos e imputados, habría transmitido en directo parte de las agresiones a través de un grupo cerrado de la red social Instagram con 45 personas conectadas, donde pronunció la frase: “Así le va a quien me roba”.

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez Gentileza Para los investigadores, el ataque fue no sólo un acto de venganza, sino también un mensaje disciplinador hacia integrantes de su red criminal.

Por los asesinatos de Morena, Brenda y Lara fueron detenidas cuatro personas: Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano de 27 años; y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos quedaron imputados por homicidio triplemente agravado.