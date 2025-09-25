25 de septiembre de 2025 - 08:00

La transmisión en vivo por Instagram de las torturas a Morena, Brenda y Lara: "Así le va a quien me roba"

El aberrante desenlace que sufrieron las jóvenes de 20 y 15 años fue enviado como mensaje disciplinador de un jefe narco peruano.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas

Los cuatro detenidos por los crímenes de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez

Por Redacción Policiales

De acuerdo a la investigación, la banda habría engañado el viernes a las chicas con una falsa invitación a una fiesta en la que les ofrecían 300 dólares a cada una. Sin embargo, la trampa estaba vinculada a un hecho previo: la sospecha de que Lara habría sustraído varios kilos de cocaína a un ladero del capo narco, con base en la villa 1-11-14 del Bajo Flores (CABA).

El propio jefe de la organización, de acuerdo al relato de testigos e imputados, habría transmitido en directo parte de las agresiones a través de un grupo cerrado de la red social Instagram con 45 personas conectadas, donde pronunció la frase: “Así le va a quien me roba”.

Para los investigadores, el ataque fue no sólo un acto de venganza, sino también un mensaje disciplinador hacia integrantes de su red criminal.

Por los asesinatos de Morena, Brenda y Lara fueron detenidas cuatro personas: Miguel Ángel Villanueva Silva, peruano de 27 años; y los argentinos Iara Daniela Ibarra (19), Andrés Maximiliano Parra (18) y Magalí Celeste González Guerrero (28). Todos quedaron imputados por homicidio triplemente agravado.

En declaraciones con TN, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, remarcó: “Estas chicas fueron víctimas”, y sostuvo que aún resta determinar cómo se produjo el primer contacto entre ellas y la organización narco, aunque se presume que el vínculo surgió en el barrio porteño de Flores, donde las jóvenes solían frecuentar.

Los detalles de cómo mataron a Morena, Brenda y Lara

Los cuerpos de Morena, Brenda y Lara fueron hallados en una casa de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), alquilada por miembros de la banda. Según los peritajes preliminares, las víctimas fueron golpeadas y heridas con armas blancas.

Tras haber sido sometida a las torturas, Lara (15) fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena (20) y Brenda (20) les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

Lo último que se supo de las chicas fue el viernes a la noche, cuando una cámara de seguridad las grabó mientras abordaban una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

