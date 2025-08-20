20 de agosto de 2025 - 10:25

Aumento de AUH en septiembre 2025: cuánto recibirás y calendario ANSES

La AUH y otras asignaciones familiares aumentan 1,9% en septiembre 2025. ANSES confirma montos, calendario de cobro y cómo acceder al 20% retenido.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

Foto:

Freepik - Canva
Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Con esta suba, la AUH llegará a $115.065, mientras que la AUH con Discapacidad alcanzará los $374.744. El beneficio se abona a familias con hijos menores de 18 años cuyos progenitores están desocupados, trabajan en empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico.

ANSES pagos.jpg
La AUH llegar&aacute; a $115.065 en septiembre y la AUH con Discapacidad a $374.744.

Montos actualizados de la AUH y asignaciones familiares

La AUH se pagará en septiembre con un aumento que deja el monto de bolsillo en $92.052, ya que el 20% se retiene y se acredita al presentar la Libreta AUH. Otras prestaciones universales que recibirán el incremento son:

  • Embarazo para Protección Social ($115.065)
  • Ayuda Escolar Anual ($43.522)
  • Nacimiento ($67.064)
  • Adopción ($401.095)
  • Cuidado de la Salud (desde $115.065).

En términos reales, el aumento representa un 4,3% interanual sobre la AUH, y sumando el complemento de la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo, vigente desde junio de 2024) se registra una caída del 6,4%. Comparado con noviembre de 2023, los montos actuales se ubican un 103% por encima de la gestión anterior.

Turnos Anses.jpg
El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH en ANSES.

Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH

Para acceder al dinero retenido por ANSES, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que reúne información sobre escolaridad, controles de salud y vacunación del hijo. Una vez entregada, la entidad acredita los fondos retenidos dentro de los 60 días.

Calendario de cobro de AUH y asignaciones familiares en septiembre

Para acceder al cobro y consultar fecha y lugar, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El cronograma de pagos será:

  • Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.
  • Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.
  • Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.
  • Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.
  • Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.
  • Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.
  • Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.
  • Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.
  • Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.
  • Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.
