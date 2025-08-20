Aumento de AUH en septiembre 2025: cuánto recibirás y calendario ANSES

La AUH y otras asignaciones familiares aumentan 1,9% en septiembre 2025. ANSES confirma montos, calendario de cobro y cómo acceder al 20% retenido.

Anses liquida la AUH y la Tarjeta Alimentar según el número de hijos, garantizando asistencia a los sectores más vulnerables.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en septiembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.

Con esta suba, la AUH llegará a $115.065, mientras que la AUH con Discapacidad alcanzará los $374.744. El beneficio se abona a familias con hijos menores de 18 años cuyos progenitores están desocupados, trabajan en empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico.

ANSES pagos.jpg La AUH llegará a $115.065 en septiembre y la AUH con Discapacidad a $374.744. Montos actualizados de la AUH y asignaciones familiares La AUH se pagará en septiembre con un aumento que deja el monto de bolsillo en $92.052, ya que el 20% se retiene y se acredita al presentar la Libreta AUH. Otras prestaciones universales que recibirán el incremento son:

Embarazo para Protección Social ($115.065)

Ayuda Escolar Anual ($43.522)

Nacimiento ($67.064)

Adopción ($401.095)

Cuidado de la Salud (desde $115.065).

En términos reales, el aumento representa un 4,3% interanual sobre la AUH, y sumando el complemento de la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo, vigente desde junio de 2024) se registra una caída del 6,4%. Comparado con noviembre de 2023, los montos actuales se ubican un 103% por encima de la gestión anterior.

Turnos Anses.jpg El 20% retenido se cobra al presentar la Libreta AUH en ANSES. Cómo cobrar el 20% retenido de la AUH Para acceder al dinero retenido por ANSES, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que reúne información sobre escolaridad, controles de salud y vacunación del hijo. Una vez entregada, la entidad acredita los fondos retenidos dentro de los 60 días. Calendario de cobro de AUH y asignaciones familiares en septiembre Para acceder al cobro y consultar fecha y lugar, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El cronograma de pagos será: Martes 8 de septiembre: documentos terminados en 0.

Miércoles 9 de septiembre: documentos terminados en 1.

Jueves 10 de septiembre: documentos terminados en 2.

Viernes 11 de septiembre: documentos terminados en 3.

Lunes 14 de septiembre: documentos terminados en 4.

Martes 15 de septiembre: documentos terminados en 5.

Miércoles 16 de septiembre: documentos terminados en 6.

Jueves 17 de septiembre: documentos terminados en 7.

Viernes 18 de septiembre: documentos terminados en 8.

Lunes 21 de septiembre: documentos terminados en 9.