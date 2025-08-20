Aumento de AUH en septiembre 2025: cuánto recibirás y calendario ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que en septiembre de 2025 la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares tendrán un aumento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.
La AUH y otras asignaciones familiares aumentan 1,9% en septiembre 2025. ANSES confirma montos, calendario de cobro y cómo acceder al 20% retenido.
Con esta suba, la AUH llegará a $115.065, mientras que la AUH con Discapacidad alcanzará los $374.744. El beneficio se abona a familias con hijos menores de 18 años cuyos progenitores están desocupados, trabajan en empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico.
La AUH se pagará en septiembre con un aumento que deja el monto de bolsillo en $92.052, ya que el 20% se retiene y se acredita al presentar la Libreta AUH. Otras prestaciones universales que recibirán el incremento son:
En términos reales, el aumento representa un 4,3% interanual sobre la AUH, y sumando el complemento de la Tarjeta Alimentar ($52.250 por hijo, vigente desde junio de 2024) se registra una caída del 6,4%. Comparado con noviembre de 2023, los montos actuales se ubican un 103% por encima de la gestión anterior.
Para acceder al dinero retenido por ANSES, los beneficiarios deben presentar la Libreta AUH, que reúne información sobre escolaridad, controles de salud y vacunación del hijo. Una vez entregada, la entidad acredita los fondos retenidos dentro de los 60 días.
Para acceder al cobro y consultar fecha y lugar, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. El cronograma de pagos será: