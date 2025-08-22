Para hacer posible este lanzamiento, la empresa destinó una inversión aproximada de 10 millones de dólares.

Una reconocida marca volverá a producir tabletas de chocolate en el país tras 20 años

Luego de más de 20 años sin producir tabletas de chocolate en Argentina, Nestlé reactivó su fabricación local en la planta ubicada en Magdalena, provincia de Buenos Aires. Esta reanudación vino acompañada del lanzamiento de tres nuevas variedades: chocolate con leche extra cremoso, chocolate con almendras y chocolate semiamargo.

El proyecto forma parte de un plan de inversión cercano a los 10 millones de dólares, aprobado en 2023, que permitió ampliar la capacidad productiva y reforzar las operaciones de la empresa en el país.

Según explicó Nestlé, la decisión se basó en las preferencias del consumidor argentino, con el objetivo de consolidar su posición en un mercado con una fuerte cultura chocolatera.

En el país, las tabletas representan el 46% del volumen total dentro de la categoría de chocolates, con un consumo per cápita anual que ronda los dos kilos. Además, aproximadamente el 70% de las compras se realizan de manera impulsiva, y cada persona elige en promedio seis variedades diferentes durante el año.

Nestlé es una compañía multinacional de orígen suizo. Foto: Nestlé El relanzamiento de las tabletas de chocolate de Nestlé marcó un paso clave dentro de una estrategia más amplia. La empresa buscó alinearse con una tendencia creciente: el consumo de porciones más pequeñas y fáciles de llevar, pensadas para adaptarse a distintos momentos del día. En ese contexto, las nuevas tabletas fueron presentadas en formatos de 25 y 50 gramos, prácticos y funcionales para el día a día.

Guillermo Canosa, director del negocio de Chocolates de Nestlé Argentina, explicó que el objetivo fue ofrecer opciones que respondan a la diversidad de gustos del público. “Estamos convencidos de que cada persona debe poder encontrar su chocolate ideal. Por eso trabajamos en construir un portafolio más amplio, innovador y accesible”, destacó. Además, el ejecutivo remarcó que la sustentabilidad ocupa un rol prioritario en el modelo de producción de la compañía. En ese sentido, subrayó la elección responsable de los ingredientes y la implementación de buenas prácticas en todas las etapas del proceso, con el doble propósito de asegurar una alta calidad y contribuir positivamente al cuidado del ambiente. La planta de Magdalena, donde se retomó la fabricación de las tabletas, tiene un valor histórico para Nestlé en el país. Inaugurada en 1935 como una planta dedicada a productos lácteos, con el tiempo evolucionó hasta convertirse en una instalación multiproducto. Hoy allí también se elaboran reconocidas marcas como Nesquik, Nescafé, Maggi y Cheff, lo que la convierte en la planta más antigua que la empresa mantiene activa en Argentina. En total, Nestlé opera siete fábricas en el país, distribuidas entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Más de 2.300 personas forman parte del equipo que sostiene esta estructura productiva a nivel local, lo que refleja la importancia de su presencia en el mercado argentino.