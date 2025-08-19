19 de agosto de 2025 - 09:56

YPF aumentó los combustibles por tercera vez en el mes: estos son los nuevos precios en Mendoza

Aunque se registraron subas, hubo un combustible que bajó.

Los Andes
Redacción Economía

Desde la medianoche de este martes, los precios de los combustibles volvieron a registrar una suba en las estaciones de servicio de YPF. Se trata del tercer aumento en lo que va del mes de agosto.

Súper e Infinia Diesel registraron un aumento, Diesel 500 bajó, mientras que Infinia se mantuvo al mismo precio.

¿Cuánto cuesta el litro de combustible en Mendoza?

Con esta actualización, los precios de los combustibles varían algunos presos según la estación. En Ciudad es un poco más barato que en otras zonas.

Este movimiento se da en el marco del “micropricing”, un esquema de precios dinámicos que la empresa está utilizando cada vez con mayor frecuencia.

Así quedaron los nuevos valores por litro en las estaciones de YPF en Mendoza:

  • Nafta Súper: pasó de $1.296 a $1.312.

  • Infinia: $1.516 igual.

  • Infinia Diesel: aumentó de $1.522 a $1.541.

  • Diesel 500: bajó de $1.378 a $1.371.
Los nuevos precios de los combustibles.

Qué es el micropricing

La petrolera explicó que estos ajustes responden a una estrategia renovada que le permite modificar los precios de manera segmentada y en tiempo real, según la demanda, la franja horaria, la zona geográfica y los precios de la competencia.

Este sistema utiliza Inteligencia Artificial para analizar variables como el flujo de vehículos y el comportamiento de los combustibles, lo que le permite a la compañía aplicar variaciones casi instantáneas en sus precios.

