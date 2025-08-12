12 de agosto de 2025 - 11:04

Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta un 30%

El mes de agosto comenzó con nuevas promociones con reintegros que llegan hasta $40.000. Todas las promociones acá.

Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta 30%.

Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta 30%.

Las promociones abarcan pagos con aplicaciones propias, bancos, billeteras virtuales y tarjetas de fidelización.

Descuentos YPF agosto 2025

Beneficios con App YPF y Serviclub al escanear QR

  • 10% en nafta y diésel Infinia los lunes, pagando con dinero en la App YPF (tope semanal: $3000, hasta $12.000 mensuales).
  • 3% extra todos los días sin tope, en cargas entre las 0 y 6 hs.
  • 5% para socios ACA todos los días (tope mensual: $11.500).

Promociones con bancos y billeteras

  • Banco Macro: miércoles con MODO y Visa Platinum, 20% (tope $15.000/mes). Selecta con Visa Signature: 30% (tope $25.000).
  • Banco Santander: jueves, 20% (tope $15.000) + 10% extra “Sorpresa” (tope $5.000).
  • Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y cuenta sueldo +10% (tope $5.000).
  • Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
  • Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+ (tope $15.000).
  • Banco Comafi: sábados, 10% (tope semanal $5.000) y clientes Único 20% (tope $8.000/semana).
  • Banco ICBC: martes, 15% cuentas sueldo vía MODO (tope $15.000).
  • Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature/Platinum (tope $8.000).
Descuentos Shell agosto 2025

Promociones directas

  • 10% en V-Power los miércoles (tope $4.000/semana).
  • Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).

Beneficios con bancos y supermercados

  • Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000/mes).
  • Banco Ciudad: domingos, 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.
  • Banco Galicia y Banco Comafi: mismo tope y días que en YPF para Galicia. En Comafi mismo beneficio que en YPF pero los domingos.
  • Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000/semana) + 5% extra con tarjeta Cencosud.
Descuentos Axion Energy agosto 2025

App ON

  • 10% los lunes y viernes en Quantium (tope mensual $5000 para niveles 1 y 2, $7500 para niveles superiores).
  • En diésel: tope $5.000 quincenales.

Beneficios con bancos

  • Banco Nación: todos los días 10% de descuento (tope $15.000).
  • Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15% con tope.
  • Banco Galicia: mismos descuentos que en YPF.
  • Banco Comafi: domingos, 10% (tope $7.000/semana).
  • Banco BBVA: sábados, 20% para cuentas sueldo adheridas a ON (tope $6.000/mes).
  • Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5.000/mes).
Descuentos Puma Energy agosto 2025

Promoción semanal

  • 10% todos los miércoles en nafta Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día) pagando con la App Puma Pris. La carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.

Beneficios con bancos

  • Banco Galicia: lunes, 10% (tope $10.000/semana) y Éminent 15% (tope $15.000/semana).
  • Banco Comafi: viernes, 15% (tope $7.000/semana).

Otros descuentos vigentes en estaciones de servicio

  • Banco Credicoop: viernes en cualquier estación de servicio 15% (tope $4.500/semana) con tarjetas Visa y Cabal a través de MODO. Para clientes con cuentas sueldo 20% (tope $6.000/semana).
  • Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3.000 por transacción).
  • Banco Nación: todos los días pagando desde MODO BNA+, 20% en Voy (tope $15.000/mes) y 10% en Gulf (tope $6.000/mes).
  • Banco Patagonia: cada jueves en todas las estaciones de servicio, 20% (tope $7.500/mes) y segmento Singular 25% (tope $15.000/mes).
  • Banco Columbia: 15 y 29 de agosto, 20% pagando con tarjeta de crédito (tope $6.000 por fecha).
