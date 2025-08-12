Descuentos en combustibles agosto 2025: todas las promociones para ahorrar hasta un 30%

Los precios de los combustibles subieron hasta un 1,6% al comenzar agosto, pero como ya hace un tiempo, las principales petroleras de Argentina lanzaron descuentos y reintegros de hasta $40.000 que permiten ahorrar hasta un 30% en nafta y gasoil.
Las promociones abarcan pagos con aplicaciones propias, bancos, billeteras virtuales y tarjetas de fidelización.
Descuentos YPF agosto 2025
Beneficios con App YPF y Serviclub al escanear QR
Promociones con bancos y billeteras
- Banco Macro: miércoles con MODO y Visa Platinum, 20% (tope $15.000/mes). Selecta con Visa Signature: 30% (tope $25.000).
- Banco Santander: jueves, 20% (tope $15.000) + 10% extra “Sorpresa” (tope $5.000).
- Banco Galicia: lunes, 10% con Mastercard vía MODO (tope $10.000), Éminent 15% (tope $15.000) y cuenta sueldo +10% (tope $5.000).
- Banco Ciudad: domingos, 10% (tope $10.000) y Plan Sueldo/Jubilados 15% (tope $15.000).
- Banco Nación: todos los días, 15% con MODO BNA+ (tope $15.000).
- Banco Comafi: sábados, 10% (tope semanal $5.000) y clientes Único 20% (tope $8.000/semana).
- Banco ICBC: martes, 15% cuentas sueldo vía MODO (tope $15.000).
- Banco Hipotecario: martes, 15% con Visa Signature/Platinum (tope $8.000).
Descuentos Shell agosto 2025
Promociones directas
- 10% en V-Power los miércoles (tope $4.000/semana).
- Tarjeta 365: lunes a viernes, 10% en V-Power desde Shell Box (tope $4.000/semana).
Beneficios con bancos y supermercados
- Banco Nación: todos los días, 25% con MODO BNA+ (tope $20.000/mes).
- Banco Ciudad: domingos, 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15%.
- Banco Galicia y Banco Comafi: mismo tope y días que en YPF para Galicia. En Comafi mismo beneficio que en YPF pero los domingos.
- Jumbo+ y Vea Ahorro: jueves, 10% en V-Power (tope $4.000/semana) + 5% extra con tarjeta Cencosud.
Descuentos Axion Energy agosto 2025
App ON
- 10% los lunes y viernes en Quantium (tope mensual $5000 para niveles 1 y 2, $7500 para niveles superiores).
- En diésel: tope $5.000 quincenales.
Beneficios con bancos
- Banco Nación: todos los días 10% de descuento (tope $15.000).
- Banco Ciudad: domingos 10% y Plan Sueldo/Jubilados 15% con tope.
- Banco Galicia: mismos descuentos que en YPF.
- Banco Comafi: domingos, 10% (tope $7.000/semana).
- Banco BBVA: sábados, 20% para cuentas sueldo adheridas a ON (tope $6.000/mes).
- Banco del Sol: lunes, 20% con débito Visa (tope $5.000/mes).
Shell y Axion aumentaron dos veces en una semana el precio de sus combustibles
Descuentos Puma Energy agosto 2025
Promoción semanal
- 10% todos los miércoles en nafta Súper, Premium e Ion Diesel (hasta 50 litros por día) pagando con la App Puma Pris. La carga suma puntos canjeables por vouchers de hasta $18.000.
Beneficios con bancos
- Banco Galicia: lunes, 10% (tope $10.000/semana) y Éminent 15% (tope $15.000/semana).
- Banco Comafi: viernes, 15% (tope $7.000/semana).
Otros descuentos vigentes en estaciones de servicio
- Banco Credicoop: viernes en cualquier estación de servicio 15% (tope $4.500/semana) con tarjetas Visa y Cabal a través de MODO. Para clientes con cuentas sueldo 20% (tope $6.000/semana).
- Naranja X: sábados y domingos, 10% en Gulf (tope $3.000 por transacción).
- Banco Nación: todos los días pagando desde MODO BNA+, 20% en Voy (tope $15.000/mes) y 10% en Gulf (tope $6.000/mes).
- Banco Patagonia: cada jueves en todas las estaciones de servicio, 20% (tope $7.500/mes) y segmento Singular 25% (tope $15.000/mes).
- Banco Columbia: 15 y 29 de agosto, 20% pagando con tarjeta de crédito (tope $6.000 por fecha).
Combustibles promociones agosto
Las promociones de los bancos en cada estación de servicio.
Clash