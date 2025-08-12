Ingresos Brutos: el pago adelantado de 28 empresas generó saldos de $32 mil millones

Cuando se habla de carga impositiva , no sólo se menciona cuánto recaudan los estados Nacional, provincial y municipal, sino también del peso de los saldos a favor de Ingresos Brutos , que se generan por la recaudación anticipada.

Ingresos Brutos: Diputados tratan un proyecto para que se muestre en tickets y facturas

Media sanción para que los tickets muestren el impacto de Ingresos Brutos en Mendoza

La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) realizó un análisis para mostrar el impacto que esto tiene en el sector productivo. Revelaron que sólo 28 empresas socias de la entidad acumularon créditos de Ingresos Brutos por $32.000 millones en un año , “que no pueden usar ni recuperar”.

“Esto impacta en las posibilidades de inversión y encarece todo”, difundieron en la red X. Destacaron que la Copal agrupa a 14.500 empresas y, cuando se extrapola esta realidad, “el costo oculto del sistema es gigantesco”.

Desde la entidad explicaron que, “en Argentina, las empresas pagan Ingresos Brutos por todo lo que facturan, incluso si no generan ganancias . Y peor aún: deben adelantar pagos en provincias donde ni siquiera cuentan con establecimientos”.

En un año, un ejercicio realizado con 28 empresas consolidó $32.000 millones en créditos acumulados por Ingresos Brutos que no pueden usar ni recuperar. Esto impacta en las posibilidades de inversión y encarece todo. COPAL agrupa a 14.500 empresas. Si extrapolamos… el costo… pic.twitter.com/DncByJTxNm

De esta manera, se van generando montos por encima de lo que les corresponde tributar, lo que da origen a los “saldos a favor, créditos fiscales que quedan atrapados en el sistema y que las empresas no pueden usar ni recuperar fácilmente”.

Las provincias donde más se acumulan estos créditos son: Misiones (40%), Buenos Aires (20%) y CABA (9%).

Copal Saldos a favor Ingresos Brutos provincias

Impacto de esos créditos

El estudio realizado por la Copal también se enfocó en qué se podría hacer con esos $32 mil millones de saldos acumulados por apenas 28 empresas, para ilustrar el impacto de esta modalidad de recaudación anticipada.

Revelaron que $32 mil millones equivalen a 195 mil canastas básicas alimentarias, “suficientes para alimentar durante un mes a una ciudad como San Luis o Tandil”. O 100 mil salarios mínimos, vitales y móviles: “imaginá llenar el Monumental, darle un sueldo a cada uno… y que aún sobre para 15.000 personas más”, lanzaron.

Copal Saldos a favor Ingresos Brutos 2

Cuándo se recuperan

Otro dato no menor es que, en promedio, las empresas tienen que esperar dos años para recuperar esos saldos (en la mayoría de los casos, sin que se aplique un ajuste por inflación). Pero, en ciertas situaciones, el tiempo supera los ocho años.

“¿Por qué esto es tan grave? Se adelantan impuestos sin contraprestación. Es un préstamo a tasa 0 a las provincias, forzoso y sin fecha de devolución. Muchas veces, ese crédito nunca se cobra”, denuncian.

Pero la gravedad también se vincula con que el sistema, señalan desde la Copal, desalienta inversiones, dificulta crecer, sube los precios e impacta en el empleo.

Señalan que, si bien lo que se necesita es eliminar los regímenes de pago a cuenta, hasta que esto suceda, se pueden atenuar sus efectos, permitiendo que los saldos a favor se usen para pagar otros impuestos provinciales.

"Los ‘saldos a favor’ no son un favor. Forman parte del costo argentino, que afecta a empresas, trabajadores y consumidores. Es hora de reformar este sistema”, manifestaron.