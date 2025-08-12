Tras meses estables, volvieron a subir los materiales de construcción y hay alarma en el sector

El Índice de la Red Edificar presentó su medición de julio y alertó sobre el impulso alcista observado.

Los materiales de la construcción retomaron su tendencia alcista luego de un par de meses de estabilidad. Así lo marcó el Índice de la Red Edificar (IRE) de julio de 2025 que para el séptimo mes del año marcó una suba de 2,86% respecto al mes anterior y un incremento acumulado de 10,40%.

Luego de dos periodos de amesetamiento en el crecimiento de precios que marcó, incluso, leves bajas en mayo y junio, el aumento de precios dio una suerte de salto en comparación a lo sucedido previamente. Sin embargo, el precio de los materiales de la construcción continúa por debajo del ritmo de la inflación; al menos en lo que va de este año.

“La suba de julio reactiva la preocupación en el sector, que viene operando en un contexto desafiante, con limitada financiación, incertidumbre y demanda aún retraída”, destacó a través de un comunicado el IRE. A esto hay que sumar que el Índice Construya (IC), que mide los volúmenes de venta de insumos al sector privado e nivel nacional registró una leve caída del 0,47% mensual desestacionalizada durante julio.

En tanto, al medirlo contra el mismo mes de 2024 se observó que el crecimiento fue de apenas 0,10%, número que reveló señales de estancamiento tras varios meses de recuperación. Aun así, el acumulado de enero a julio de 2025 se ubica 9,20% por encima del mismo período de 2024.

WhatsApp Image 2025-08-08 at 13.38.15 de tamano grande Desde el sector reflexionaron que mientras los precios retoman impulso inflacionario, los volúmenes vendidos se estancaron lo que implicó un escenario complejo para el segundo semestre. La evolución de la construcción dependerá, así, en gran parte de las condiciones macroeconómicas y del acceso a crédito, especialmente en el segmento de obra privada.