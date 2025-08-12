12 de agosto de 2025 - 11:04

Maquinaria vial, camiones, y hasta un predio: el catálogo y los precios del remate de la empresa de Lázaro Baéz

El próximo 25 de septiembre se realizará la subasta judicial de bienes de Austral Construcciones S.A., en el marco de su quiebra. Los lotes corresponden al obrador central de la empresa en la Ruta Nacional 3, Río Gallegos, y a un predio cercano a El Calafate.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28 informó que el próximo 25 de septiembre se realizará la subasta judicial de bienes de Austral Construcciones S.A., en el marco de su quiebra. Los lotes corresponden al obrador central de la empresa en la Ruta Nacional 3, Río Gallegos, y a un predio cercano a El Calafate.

El remate, a cargo de los martilleros Pedro Gonzales Chaves, Ariel Keller y Guillermo Riguera, comenzará a las 9:30 en la Dirección de Subastas Judiciales, ubicada en Jean Jaurés 545, Ciudad de Buenos Aires.

En total se ofrecerán 28 lotes de maquinaria vial —cargadoras, compactadoras, pavimentadoras, motoniveladoras, excavadoras— además de repuestos, tanques de combustible, áridos, tuberías, estructuras metálicas y mobiliario. Estos bienes podrán verse el 19 y 20 de septiembre de 10 a 14.

También saldrán a remate dos camiones tractores de carretera —un Ford Cargo 1730 (2005) y un Iveco 450E32T (2009)— ubicados en la Estancia Río Bote, departamento Lago Argentino, en mal estado y sin exhibición previa.

Las ventas serán al contado y en pesos, al mejor postor, con una comisión del 10% más IVA y un arancel del 0,25% para la Corte Suprema. Se aceptarán ofertas bajo sobre hasta el 24 de septiembre a las 10, con una seña del 20% del valor ofertado más gastos.

El catálogo, bases y condiciones están disponibles en la web del Poder Judicial de la Nación y en portales especializados. Los interesados deberán inscribirse previamente en el sitio de turnos de la Corte Suprema.

