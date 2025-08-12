12 de agosto de 2025 - 11:19

Encuesta: para el Día de las Infancias, ¿compraste el regalo que querías o lo adaptaste a tu presupuesto?

En un contexto de inflación y precios en alza, este año la elección no estuvo exenta de cálculos, comparaciones y, en algunos casos, resignaciones.

para el Día de las Infancias, ¿compraste el regalo que querías o lo adaptaste a tu presupuesto?



Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Con la llegada del Día de las Infancias, muchas familias se enfrentan al mismo dilema: cumplir el deseo exacto de sus hijos o ajustar el regalo a lo que permite el bolsillo.

En un contexto de inflación y precios en alza, este año la elección no estuvo exenta de cálculos, comparaciones y, en algunos casos, resignaciones. Una encuesta busca conocer si los padres pudieron comprar el obsequio soñado o si debieron adaptarlo a su presupuesto.

