Murió un hombre mientras trabajaba en el INV

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30. El trabajador, que aún no fue identificado, se descompensó en el interior del edificio de calle San Martín al 430. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar.

Un hombre murió este mediodía en el edificio del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), ubicado en calle San Martín 430 de Ciudad, confirmaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, cuando personal de ECI Emergencias llegó al lugar en la ambulancia interno N° 93 tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona descompensada. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, los médicos constataron el deceso en el lugar.