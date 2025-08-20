20 de agosto de 2025 - 13:53

Murió un hombre mientras trabajaba en el INV

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30. El trabajador, que aún no fue identificado, se descompensó en el interior del edificio de calle San Martín al 430. Pese a las maniobras de reanimación, falleció en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 12.30, cuando personal de ECI Emergencias llegó al lugar en la ambulancia interno N° 93 tras recibir un llamado que alertaba sobre una persona descompensada. Pese a las maniobras de reanimación practicadas, los médicos constataron el deceso en el lugar.

Por el momento, la víctima no fue identificada oficialmente. Personal policial de la Comisaría 2° de Capital trabaja en el sitio y la Justicia deberá establecer las circunstancias del fallecimiento.

