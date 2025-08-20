Cayó "Shini", el joven hacker que manejaba un conocido sitio web que retransmitía partidos de fútbol

“Al Angulo TV” operaba con 14 dominios espejo y, recientemente, había lanzado una app que alcanzó un fuerte impacto en el país, convirtiéndose —junto con el aplicativo MagisTV, desmantelado semanas atrás— en una de las principales plataformas de distribución pirata.

El fundador del sitio web “Al Angulo TV” , acusado de retransmitir de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de gran audiencia, entre ellos la Fórmula 1.

La Justicia concretó hoy un nuevo golpe a la piratería digital en la región al detener en Paraná, Entre Ríos, al fundador del sitio web “Al Angulo TV”, acusado de retransmitir de manera ilegal partidos de fútbol nacionales e internacionales, así como eventos deportivos de gran audiencia, entre ellos la Fórmula 1.

El procedimiento se concretó tras un allanamiento en el domicilio del acusado, donde la Policía Federal secuestró computadoras, teléfonos celulares y otros equipos tecnológicos con los que se habría montado la operación ilegal.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (ALIANZA), en colaboración con LALIGA de España, y fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli. El caso está en manos de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

Según la causa, “Al Angulo TV” operaba con 14 dominios espejo que replicaban contenido robado y, recientemente, había lanzado una aplicación para Android que alcanzó un fuerte impacto en el país, convirtiéndose —junto con el aplicativo MagisTV, desmantelado semanas atrás— en una de las principales plataformas de distribución pirata en Argentina.

El acusado, que se hacía llamar “Shishi” en redes sociales y llegó a superar los 100.000 seguidores en X, habría monetizado su actividad a través de publicidad no oficial, criptomonedas y billeteras virtuales. Además, las páginas pirateadas exponían a los usuarios a riesgos de malware y robo de datos personales.