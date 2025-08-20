20 de agosto de 2025 - 13:46

Una alumna de 15 años salió de una escuela de Ciudad y fue apuñalada por otra adolescente

La riña se registró ayer por la tarde en el algarrobo y Alfonsín de Ciudad y la joven fue internada en el hospital Notti.

La joven quedó internado en el Hospital Notti | Archivo Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Ayer a las 18.10, un llamado al 911 alertó sobre una riña entre dos jóvenes en la El Algarrobo y Alfonsín de Ciudad, en el conglomerado La Favorita.

Al llegar personal policial al lugar, se constató que una de las menores presentaba sangrado en la zona del estómago por lo que se solicitó asistencia médica.

Según pudieron establecer los uniformados, la joven que había salido de la escuela acompañada por amigas para buscar algunos elementos frente al acceso dos del complejo La Favorita y allí fue interceptada por otra joven y agredida en la zona de las costillas.

Inicialmente la víctima fue asistida en el Centro de Salud 300 del barrio La Favorita y posteriormente trasladada por al Hospital Notti.

Allí, los médicos diagnosticaron una herida cortopunzante en el abdomen derecho por lo que fue asistida y quedó internada.

