Entradera en Godoy Cruz: lo apuntaron en la puerta de su casa y escaparon en su camioneta 4x4

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en calle Tunuyán al 800. Además del rodado, los ladrones le quitaron el celular.

Un hombre de 27 años fue víctima de un asalto anoche en Godoy Cruz, cuando delincuentes lo interceptaron mientras llegaba a su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 en calle Tunuyán al 800, donde la víctima, identificada como G.T., estacionaba su camioneta Nissan Frontier. En ese momento fue abordado por sujetos que, bajo amenazas, le sustrajeron el rodado, un teléfono celular y documentación personal.