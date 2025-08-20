20 de agosto de 2025 - 12:28

Robaron y faenaron a una potranca y un padrillo: indignación y dos detenidos

El robo se produjo en la madrugada de este miércoles en San Martín. Los animales fueron faenados, pero la policía llegó antes de que pudieran escapar con la carne.

Por Enrique Pfaab

Dos equinos, un padrillo y una potranca, fueron robados y faenados en la zona del Este de San Martín. Los animales fueron arreados de un lado al otro de la Ruta Nacional 7 y faenados a unos 800 metros al norte, sobre el callejón interno de una finca semiabandonada.

La Policía Rural, efectivos de la Subcomisaría de Ingeniero Giagnoni y la División Canes, lograron capturar a dos hombres jóvenes con sus ropas manchadas con sangre animal y las huellas de sus calzados coincidían con las encontradas alrededor de los animales faenados.

El robo se produjo en una finca de Ingeniero Giagnoni, ubicada en la calle La Junta, entre Ruta Provincial 50 y Ruta Nacional 7.

El dueño de los animales los había sacado del corral un rato antes, para que pastaran. Pero al poco tiempo, cuando el hombre ya estaba dentro de su vivienda, escuchó que los perros ladraban y, cuando salió a ver, ya no encontró a sus caballos.

Inmediatamente dio aviso a la policía, mientras él mismo iniciaba el rastreo. Pasaron unas dos horas hasta que, finalmente, los animales fueron hallados ya muertos y comenzados a despostar, hacia el Norte de la Ruta 7. Se estima que los animales fueron pasados por debajo del puente de la calle Robert, ya que después fueron llevados hasta un callejón de una finca abandonada y allí fueron carneados.

La División Canes llegó hasta el lugar con algunos de sus animales y el perro Fito logró detectar el rastro y comenzar a seguirlo. Así fue que, a no tanta distancia, se logró la detención de dos hombres, de 23 y 28 años, que tenían indicios de haber sido parte de la faena.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia e interviene la Oficina Fiscal de San Martín.

